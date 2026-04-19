Cuba agradece a España, Brasil y México por defender su soberanía ante el bloqueo de EEUU

El Ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha expresado su gratitud a España, Brasil y México por el comunicado conjunto que defiende la integridad territorial de Cuba y denuncia el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Los tres países americanos también han mostrado su preocupación por la crisis humanitaria en la isla y han llamado a un diálogo para encontrar soluciones.

Cuba ha manifestado su profundo agradecimiento a España , Brasil y México por el comunicado conjunto emitido por sus gobiernos, en el cual se defiende la integridad territorial de la isla. Bruno Rodríguez, Ministro de Exteriores cubano, fue el encargado de transmitir este reconocimiento, aprovechando la ocasión para denunciar el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, calificándolo como un hecho que ha alcanzado niveles extremos.

En sus declaraciones a través de las redes sociales, Rodríguez subrayó la importancia de este gesto solidario por parte de los gobiernos de España, Brasil y México, especialmente en el contexto de una situación nacional marcada por un severo bloqueo estadounidense, un cerco energético y las constantes amenazas provenientes de la Casa Blanca.

El canciller cubano enfatizó que estas acciones, que contravienen el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, tienen el potencial de agravar las consecuencias negativas del cerco energético sobre la población civil. Instó a la observancia de la Carta de la ONU y del derecho internacional, así como a los principios de libre determinación, respeto a la independencia y soberanía de los pueblos, exhortando a la abstención de la amenaza y el uso de la fuerza.

Por su parte, los Gobiernos de España, Brasil y México habían expresado previamente su seria preocupación ante la crítica crisis humanitaria que atraviesa Cuba. Estos tres países hicieron un llamado al establecimiento de un diálogo sincero, respetuoso y en consonancia con el Derecho Internacional, con el objetivo de forjar una solución a la compleja coyuntura.

Se comprometieron a incrementar de manera coordinada su respuesta humanitaria, enfocada en paliar el sufrimiento del pueblo cubano. Adicionalmente, instaron a la adopción de medidas necesarias para mejorar la situación actual y a evitar acciones que exacerben las condiciones de vida de la población.

Los países reiteraron su compromiso inquebrantable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, destacando que el diálogo propuesto busca encontrar una solución sostenible a la problemática. Concluyeron su pronunciamiento subrayando que es el pueblo cubano quien debe decidir su propio futuro en absoluta libertad.

Este comunicado conjunto pone de relieve la creciente atención internacional hacia la situación en Cuba, así como la voluntad de los países firmantes de promover un camino de diálogo y cooperación para abordar los desafíos que enfrenta la isla, siempre con un enfoque en la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano.





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