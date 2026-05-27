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Cuatro sesiones de entrenamiento para ganar velocidad corriendo

Deporte News

Cuatro sesiones de entrenamiento para ganar velocidad corriendo
VelocidadEntrenamientoSprints
📆5/27/2026 10:37 AM
📰sportlife_es
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Aprende cuatro entrenamientos de velocidad para runners: sprints, intervalos de 600/200 m, intervalos de 1 km y consejos sobre cadencia y técnica de carrera.

Correr más rápido no es solo cuestión de acumular kilómetros a ritmo suave. Si siempre corres al mismo paso, tu cuerpo se adapta y dejas de progresar.

Para ganar velocidad necesitas introducir entrenamientos específicos de intensidad. Aquí tienes cuatro sesiones diseñadas para que empieces a trabajar la velocidad de forma progresiva y segura. Cada una se enfoca en un estímulo diferente: desde sprints cortos hasta intervalos largos, pasando por cambios de ritmo. Recuerda que antes de cualquier sesión de calidad es fundamental realizar un calentamiento adecuado de al menos 15-20 minutos con carrera suave, movilidad articular y algunos ejercicios de activación como skipping o talones al glúteo.

Al finalizar, no olvides enfriar con 10 minutos de trote y estiramientos suaves

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Velocidad Entrenamiento Sprints Cadencia Zancada

 

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