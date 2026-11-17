Descubre cómo preparar el clásico tuna melt con variantes únicas. Aprende a elegir el queso fundente y el pan perfecto para crear sándwiches dorados y crujientes.

El sándwich de atún y queso fundido, conocido como tuna melt, es un clásico de la cocina estadounidense que ha trascendido las fronteras para adaptarse a los gustos globales. Su esencia radica en una mezcla cremosa de atún y mayonesa, cubierta con queso que se derrite hasta burbujear entre dos rebanadas de pan tostado. Aunque la base parece simple, existen cuatro variantes específicas que transforman este plato estándar en experiencias culinarias distintas, dependiendo de los ingredientes disponibles y del método de cocción elegido.

El equilibrio entre mayonesa y quesos fundentes

La clave para un tuna melt exitoso reside en la selección de los componentes que garantizan la textura y el sabor. La mayonesa actúa como el aglutinante principal, aunque puede sustituirse total o parcialmente por crema agria o incluso puré de aguacate para una versión más ligera. Se recomienda añadir mostaza, preferiblemente dijon, para aportar acidez y profundidad al perfil de sabor del relleno.

Also read C. Tangana regresa al directo con Agorazein: cuatro noches de nostalgia, caos y rap en Madrid

La elección del queso es crítica, ya que debe tener un punto de fusión adecuado para evitar que se vuelva gomoso o se separe al aplicar calor. Opciones como el cheddar, el gouda, el emmental y la mozzarella funcionan excepcionalmente bien. Por el contrario, los quesos muy curados o secos tienden a comportarse mal bajo la plancha, perdiendo la cremosidad necesaria para sellar el sándwich correctamente.

Tres métodos de tostado para diferentes texturas

La versión más cercana a la que se sirve en cafeterías tradicionales utiliza pan de molde clásico. Para prepararla, se mezclan pepinillos picados, cebolleta, mostaza y atún, extendiendo esta mezcla sobre el pan y cubriéndola con dos lonchas de queso que llegan hasta los bordes. Al untar mantequilla en el exterior y tostar en una plancha, se logra esa superficie dorada y crujiente característica.

Advertisement

Para una alternativa más sofisticada, el horno a 200 °C permite cocinar un tuna melt con pan de campo. Esta opción es ideal porque la miga firme soporta mejor el relleno húmedo sin empaparse, tostándose de forma más uniforme. La receta combina atún con yogur griego, limón, apio y cebolla macerada en lima, cerrando con cheddar para un gratinado que dura entre cinco y ocho minutos.

Existe también una variante que se cocina en sartén a fuego lento, presionando con espátula para asegurar el contacto directo entre el queso y el pan. En este método, se pueden añadir especias como cebollino, perejil y ajo en polvo al atún desmenuzado, creando un perfil de sabor más complejo y aromático que complementa la untuosidad de la mayonesa.

La versión contundente con pan de ajo y grill

La variante más contundente sustituye el pan de molde por rebanadas gruesas de pan de ajo con mantequilla. Este pan se gratina en el grill del horno hasta dorar el lado de la mantequilla antes de añadir el relleno. Esta técnica crea una barrera crujiente que impide que el pan se desmorone bajo el peso de los ingredientes húmedos.

El relleno para esta versión específica incorpora pimiento rojo, apio, cebolla roja y atún escurrido, sazonado con sal y pimienta. Se coloca sobre las rebanadas tostadas, se cubre con queso cheddar rallado y se cierra con otra rebanada de pan de ajo. Un último espolvoreo de queso en la parte superior y una vuelta al grill hasta que los bordes estén crujientes completan esta versión intensa y satisfactoria del clásico sándwich.