Cuatro personas detenidas en Benidorm y La Nucía en una operación contra una red vinculada al narcotráfico y a la falsedad documental

Una operación desarrollada en Benidorm y La Nucía ha llevado a la detención de cuatro personas en relación con una red vinculada al narcotráfico y a la falsedad documental. Detenido en Alicante a uno de los fugitivos que figuraba dentro de una campaña internacional impulsada por para buscar en España a prófugos vinculados al crimen organizado.

Cuatro personas han sido detenidas en una operación desarrollada en Benidorm y La Nucía . Detenido en Alicante a uno de los fugitivos que figuraba dentro de una campaña internacional impulsada por para buscar en España a prófugos vinculados al crimen organizado.

Ha sido arrestado junto a otras tres personas en el marco de una operación desarrollada en Benidorm y La Nucía contra una red vinculada al narcotráfico y a la falsedad documental. El inicio de la investigación se remonta a noviembre de 2025, a raíz del aviso del responsable de un establecimiento de paquetería de Benidorm donde se localizó una remesa que tenía Reino Unido como destino, según la Guardia Civil.

Las pesquisas permitieron localizar a la remitente, una mujer que había presentado documentación falsa y había acudido al centro acompañada de otra persona. Además, había contado con el apoyo logístico de otros dos hombres. Los investigadores comprobaron después que entre estos cuatro implicados figuraba el fugitivo, sobre el que pesaba una orden internacional de detención emitida a finales de 2025





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