Cuatrecasas Nombra Cinco Nuevos Socios y Cuatro Counsels para Impulsar su Crecimiento

La firma legal Cuatrecasas ha fortalecido su equipo directivo mediante la designación de cinco nuevos socios y cuatro counsels. Los nombramientos incluyen promociones internas y nuevas incorporaciones, abarcando áreas clave como arbitraje, litigación tributaria, corporate y fiscalidad, tanto en España como en Chile.

La firma legal Cuatrecasas ha reforzado su equipo directivo con la incorporación y promoción de destacados profesionales. En el marco de su junta general, celebrada recientemente en Madrid, se ha aprobado la designación de cinco nuevos socios.

De este grupo, tres acceden a la máxima categoría a través de promoción interna: Borja Álvarez, especializado en arbitraje; Vanessa Castelló, experta en litigación tributaria; y Xavier Morera, con foco en el área de corporate. Complementando estos ascensos, la firma incorpora a Francisco Iso, quien se une al equipo de corporate en la oficina de Madrid, y Amory Heine, que refuerza el área fiscal en Chile.

Este movimiento estratégico subraya el compromiso de Cuatrecasas con el crecimiento y la excelencia en sus diversas áreas de práctica. Los nuevos socios promovidos poseen trayectorias sólidas y reconocidas en sus respectivos campos, consolidando la capacidad de la firma para ofrecer asesoramiento de vanguardia a sus clientes.

Borja Álvarez destaca por su profunda experiencia en la resolución de litigios complejos con una marcada dimensión internacional. Su práctica se centra en arbitraje comercial y de inversiones, donde ha gestionado con éxito disputas derivadas de operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), así como en sectores de gran relevancia como el energético, infraestructuras, construcción y el inmobiliario. Su conocimiento abarca también los procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos y resoluciones internacionales, además de la adopción de medidas cautelares necesarias para la protección de los intereses de sus clientes.

Por su parte, Vanessa Castelló aporta una vasta experiencia en derecho tributario, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, con una especialización notable en fiscalidad contenciosa. Su labor habitual incluye la preparación y tramitación de reclamaciones administrativas y recursos judiciales, así como la gestión de procedimientos de inspección, gestión y recaudación tributaria. Adicionalmente, ofrece asesoramiento a grandes patrimonios en materia de tributación personal y patrimonial, con un enfoque particular en los sectores del deporte y el entretenimiento, áreas que requieren un conocimiento fiscal especializado y sensible a sus particularidades.

Xavier Morera complementa el equipo con su experiencia en operaciones de M&A, inversiones de capital riesgo (private equity y venture capital), y el diseño de planes de incentivos y estructuras de ‘roll-over’. Su asesoramiento se dirige a una amplia gama de clientes, incluyendo fondos de inversión, corporaciones, fundadores y startups tecnológicas, cubriendo inversiones en diversos sectores, con una especial predilección por el ámbito tecnológico. Asimismo, su práctica incluye el asesoramiento recurrente en derecho mercantil y societario, y ejerce como secretario del consejo de administración de numerosas sociedades, demostrando su versatilidad y profundo conocimiento del funcionamiento corporativo.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, Francisco Iso, procedente de Pérez-Llorca, es un reconocido especialista en operaciones de private equity, capital riesgo y adquisiciones apalancadas. Ha asesorado a fondos de inversión nacionales e internacionales en una diversidad de operaciones, desde transacciones privadas hasta procesos public-to-private. Su experiencia se extiende a fusiones y adquisiciones, el diseño de joint ventures y acuerdos estratégicos, con un interés particular en la industria aeroespacial y de defensa. Amory Heine, por su parte, se une a la oficina de Chile para potenciar el área fiscal. Heine es especialista en derecho tributario con una sólida trayectoria internacional, habiendo codirigido prácticas tributarias multijurisdiccionales en Latinoamérica. Su experiencia abarca fiscalidad, litigios tributarios y wealth planning, además de una probada capacidad en el liderazgo y coordinación de equipos especializados. Su participación activa en programas de formación avanzada y en el debate técnico de la disciplina tributaria refuerza su perfil de experta.

Además de los nombramientos de socios, la firma ha designado a cuatro nuevos counsels, figuras clave que refuerzan la estructura de liderazgo y la capacidad de asesoramiento en áreas específicas. Javier Calle se especializa en asesoramiento fiscal corporativo, con énfasis en operaciones financieras y de deuda. Su experiencia incluye transacciones complejas como financiaciones, refinanciaciones, emisiones, titulizaciones y reestructuraciones de deuda, así como la adquisición de carteras distressed. Asesora a grandes empresas e inversores de los sectores financiero e inmobiliario en materia de tributación directa e indirecta. Javier Díaz se dedica al asesoramiento a empresas y administraciones públicas en derecho administrativo, contratación pública, urbanismo, medioambiente y derecho sancionador. Su especialización en contratación civil y pública le permite intervenir habitualmente en la elaboración de pliegos e instrucciones internas, así como en recursos precontractuales, contractuales y procedimientos contencioso-administrativos, garantizando la seguridad jurídica de sus clientes en estos ámbitos. Estefanía Portillo es especialista en práctica procesal civil, arbitraje y mediación. Su trayectoria incluye una amplia experiencia en acciones colectivas y litigios relacionados con la contratación civil y mercantil, asesorando a clientes de sectores como consumo, inmobiliario, construcción e ingeniería. Finalmente, Cristina Vila aporta su experiencia en economía y defensa de la competencia, asesorando a clientes nacionales e internacionales en investigaciones ante autoridades de competencia, operaciones de concentración y cuestiones regulatorias. Su práctica incluye procedimientos ante la Comisión Europea, la CNMC y los tribunales de la Unión Europea, así como un sólido conocimiento en cumplimiento normativo en derecho de la competencia.

Estos nombramientos reflejan la visión a largo plazo de Cuatrecasas, consolidando su posición como referente en el mercado legal y preparándose para los desafíos futuros





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