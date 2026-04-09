Cuando los astronautas del Apolo 11 se pusieron la montera: La conexión entre la Luna y el toreo en España

Un repaso por la histórica visita de los astronautas del Apolo 11 a España, su encuentro con los toreros y la simbiosis entre la conquista del espacio y la valentía taurina.

Han estado bizcos muchos españoles estos días, con un ojo puesto en la esperanza lunar y el otro en el retorno de Morante de la Puebla en Sevilla. Al menos antes de dirigir su mirada a los juzgados, que fueron muy concurridos durante la semana.

Y no faltó quien comparó en las redes sociales las imágenes espaciales de los tripulantes del Artemis II con las del Rey emérito junto a los toreros y sus cuadrillas en la Maestranza, como si ambas realidades fueran dos planetas distanciados por años luz y tiempo. En 1969, sin embargo, tres famosos astronautas se tomaron la Luna por asalto y posaron con los trajes de luces de otra terna de hombres valientes. Ocurrió durante la visita de los héroes del Apolo 11 a Madrid, solo tres meses después de su histórica hazaña. El mundo entero siguió por televisión aquel pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad que dio Neil Armstrong al pisar la Luna por primera vez el 20 de julio. En España también se vivió la gesta americana con expectación y orgullo, debido a la contribución de la estación de Robledo de Chavela al alunizaje. En agradecimiento, la capital española fue la primera parada en la gira europea de Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Los tripulantes del Apolo 11 fueron recibidos por Franco en el Pardo y por los entonces príncipes Don Juan Carlos y Doña Sofía en el Palacio de la Zarzuela, antes de su apoteósico desfile en coche descubierto por las calles de Madrid. Según lo descrito por este periódico, «fue un auténtico paseo triunfal en medio de las aclamaciones de miles de personas. Hubo momentos en que los motoristas de la Policía Municipal que abrían paso a la comitiva se vieron obligados a detenerse ante la marea humana ansiosa por estrechar la mano de los tres astronautas».\Los cosmonautas, a quienes se les sirvió un menú lunar con langostinos 'Mar de la Tranquilidad' o helado 'Apolo 11', depositaron una corona de flores frente al monumento a Cristóbal Colón, uniendo el descubrimiento de América con la conquista del espacio. Y con gestos amables conquistaron también a los madrileños. Como cuando transportaron personalmente sus sillas a una rueda de prensa o cuando, «por un instante, la montera reemplazó al casco espacial aerodinámico», según narró ABC. Los astronautas durante su recorrido en el coche descapotable por las calles de Madrid, en la portada del semanario 'La Actualidad Española' del 2 de octubre de 1969 y en el homenaje a Colón. A iniciativa de un semanario, que los había recibido en su portada con un '¡Ole, astronautas!' y una fotografía de ellos vestidos de toreros, los diestros Antonio Bienvenida, Paco Camino y Santiago Martín 'El Viti' los esperaron en el hotel donde se hospedaban y les obsequiaron con tres de sus ternos. Bienvenida dedicó palabras de agradecimiento «a estos hombres que tanto han hecho y tan bien, por la Humanidad» e hizo entrega de su traje de luces a Armstrong. Alguien incitó entonces al comandante a ponerse la montera y, aunque el estadounidense sorprendido se resistió un momento, finalmente cedió y, un tanto avergonzado, permitió que le colocaran el sombrero de torero. Después, Paco Camino y Santiago Martín ofrecieron sus trajes a Aldrin y Collins «con el gesto característico de la alternativa», continuaba la crónica. Los tres trajes eran especiales para los toreros. Bienvenida había usado esa terna en doce corridas de su última temporada y era similar a la que usó en su despedida de los ruedos; 'El Viti' había lucido su traje en las últimas corridas y Paco Camino, en la última tarde que actuó en Madrid. En nombre de sus compañeros, Armstrong agradeció «este regalo tan hermoso». «Sabemos que tiene un gran valor sentimental para ustedes, a quienes admiramos como a hombres valientes», enfatizó. Aunque con una sonrisa, el comandante comentó que, si bien habían vivido momentos de peligro, allí, en la Luna, no había visto «vacas ni toros».\La conexión entre el mundo del toreo y la conquista del espacio revela la admiración y el respeto mutuo entre figuras de disciplinas aparentemente distantes. El recibimiento de los astronautas del Apolo 11 en España y su encuentro con los toreros simbolizan un momento de unión y celebración, donde el coraje y la valentía, tanto en el ruedo como en el espacio, fueron reconocidos y honrados. La entrega de los trajes de luces, símbolos de la tauromaquia, a los astronautas, es un gesto que trasciende la simple formalidad, convirtiéndose en un testimonio de la admiración y el reconocimiento hacia aquellos que se aventuran en lo desconocido, explorando los límites de la experiencia humana. Este encuentro, capturado en imágenes y crónicas de la época, nos permite reflexionar sobre la capacidad de la humanidad para encontrar puntos en común, celebrar el valor y la audacia, sin importar la disciplina o el campo de acción





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