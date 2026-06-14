¿Cuánto del patrimonio de Elon Musk proviene del Gobierno?

Elon Musk, el primer billonario del mundo, tiene mucho que agradecer a los contribuyentes estadounidenses y legisladores del Gobierno por su éxito en la industria espacial y automotriz.

Elon Musk tiene mucho que agradecer por haberse convertido en el primer billonario del mundo: los ingenieros de sus empresas, quienes lograron avances tecnológicos; los inversores de Wall Street, quienes no dudaron en invertir en él a pesar de sus dudosas finanzas; pero, sobre todo, los contribuyentes estadounidenses y legisladores del Gobierno .

No existirían (Tesla y SpaceX) si no fuera por el Gobierno, dijo Ross Gerber, CEO de la firma de inversión Gerber Kawasaki y uno de los primeros inversionistas en Tesla. El Gobierno federal otorgó a SpaceX más de US$ 500 millones en subvenciones en sus primeros años. Y esa suma es solo una fracción de lo que Tesla recibió en subvenciones, préstamos, contratos y políticas regulatorias.

Esto no significa que el éxito de SpaceX y la valoración de cerca de US$ 1,5 billones de Tesla se deban exclusivamente al gasto federal, pero ambas empresas tuvieron un comienzo difícil como startups antes de recibir subsidios de los contribuyentes. El financiamiento inicial impulsó a SpaceX a desarrollar el sistema de cohetes Falcon y la cápsula espacial Dragon.

El programa del transbordador espacial llegaba a su fin y Estados Unidos necesitaba una nueva forma de transportar astronautas y carga a la Estación Espacial Internacional. Fue la primera de más de US$ 500 millones en subvenciones que SpaceX recibiría, según datos de PitchBook, que rastrea la valoración de empresas privadas. El cohete Falcon 9 de SpaceX despega desde Cabo Cañaveral, Florida, el 7 de octubre de 2012.

Eso era aproximadamente la mitad de su capital recaudado hasta ese momento, dijo Casey Dreier, jefe de política espacial de la Planetary Society, un grupo de interés público que aboga por los vuelos espaciales, antes de la salida la bolsa de SpaceX. Fue un compromiso sustancial por parte de la NASA.

Y aunque la NASA ha disfrutado del éxito de SpaceX, con decenas de personas transportadas a la estación espacial a bordo de los cohetes de la empresa, no se benefició como esos inversionistas privados. Quienes aportaron la otra mitad del capital en aquella época están a punto de convertirse en multimillonarios, afirmó Dreier. Y el apoyo de la NASA no se detuvo con las subvenciones.

Musk ha reconocido que la compañía estaba casi sin efectivo a finales de 2008 cuando obtuvo un contrato crítico, y entonces sin precedentes, de US$ 1.600 millones de la agencia espacial estadounidense. Lo cierto es que no podríamos haber fundado SpaceX, ni haber llegado hasta aquí, sin la ayuda de la NASA, declaró Musk en 2012 durante el primer lanzamiento del cohete Falcon 9 de la compañía a la Estación Espacial Internacional. Las regulaciones permitieron que Tesla siguiera adelante.

En comparación, Tesla ha recibido contratos gubernamentales relativamente modestos en el pasado. Pero recibió mucha ayuda para arrancar, una ayuda crítica. En enero de 2010, Tesla vendió menos de 2.000 autos en toda su historia, prácticamente todos ellos vehículos eléctricos poco convencionales basados en autos deportivos Lotus, una empresa británica relativamente desconocida. Luego, Tesla recibió un préstamo de bajo interés de US$ 465 millones del Departamento de Energía.

Con el préstamo, la empresa desarrolló el sedán Tesla Model S, su primer gran éxito. Tesla devolvió el préstamo anticipadamente con los ingresos de una venta adicional de acciones en 2013. Un crédito fiscal de US$ 7.500 para compradores de vehículos eléctricos permitió a la empresa y a otros fabricantes de automóviles vender vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos a un precio más alto del que el mercado habría permitido de otro modo.

Los compradores de Tesla recibieron créditos fiscales federales por un valor estimado de US$ 3.400 millones antes de que el beneficio terminara en 2019. Después, Tesla recortó precios para mantener la demanda. Dado lo mucho que tuvo que bajar los precios, el crédito fiscal probablemente permitió a Tesla ingresar más de US$ 1.000 millones por autos vendidos en EE. UU. más de los que habría obtenido sin él.

El crédito fiscal se restableció en 2023 como parte de la Ley de Reducción de la Inflación del Gobierno de Biden





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