CTT y DHL eCommerce formalizan una alianza logística conjunta en España y Portugal

CTT y DHL eCommerce han creado una sociedad conjunta, que operará en España y Portugal, combinando sus redes de distribución para abarcar los segmentos B2B y B2C.

CTT (Correos de Portugal) y DHL eCommerce, filial de Deutsche Post DHL, han formalizado recientemente la creación de una sociedad conjunta que operará de manera coordinada en España y Portugal.

Este acuerdo, anunciado oficialmente a finales de 2024, permitirá a ambas empresas desarrollar redes comunes de recogida, transporte y distribución en ambos países, que, sumados, representan el cuarto mercado más grande de Europa en términos logísticos. Con esta alianza estratégica, CTT y DHL fortalecen su posicionamiento como actores fundamentales en los mercados del sur de Europa, abarcando tanto el comercio entre empresas (B2B) como el comercio al consumidor final (B2C).

Según los responsabilidad de las firmas, esta colaboración no implica una fusión total ni la desaparición de sus marcas, sino que mantendrán estructuralmente sus identidades corporativas al tiempo que comparten recursos y sinergias. Los responsables del acuerdo, los ceos de DHL eCommerce, Pablo Ciano, y de CTT, Guy Pacheco, firmaron el documento en la sede corporativa de DHL en San Sebastián. La sinergia contempla una estrategia de crecimiento a largo plazo y una posible expansión futuras en otras áreas geográficas.

Así, CTT se hace con DHL eCommerce Portugal y con una participación del 25% de DHL eCommerce en España, mientras que DHL adquiere una participación del 25% en CTT Expresso, incluyendo sus operativas en Portugal y liderando la logística B2B. El enfoque operativo en España será complementario: DHL eCommerce mantendrá su especialización en servicios B2B y comercio transfronterizo, preservando su marca bajo la identificación Together with CTT Express. CTT Express, por su parte, se concentra en el mercado B2C, ofertando soluciones especializadas en entregas al consumidor y en la denominada última milla.

Según Pablo Ciano, CEO de DHL eCommerce, esta unión combina las fortalezas de ambas firmas para ofrecer una red logística más robusta y eficiente, beneficiando directamente a los clientes. Guy Pacheco, CEO de CTT, destacó que el acuerdo contribuye a la evolución del negocio electrónico de CTT y constituya un movimiento est růstrategia clave para impulsar su crecimiento en el sector logístico.

La implantación de la colaboración se llevará a cabo de manera progresiva, adaptándose a las necesidades operativas y de mercado





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