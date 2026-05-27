Crystal Palace vs Rayo Vallecano: final de la Conference League

El Crystal Palace buscará conquistar su primer título europeo en la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano.

El Crystal Palace de Oliver Glasner buscará despedir por todo lo alto a su entrenador levantando un nuevo título tras la conquista de la FA Cup, la pasada temporada, y la Community Shield.

El senegalés Sadiq Umar es el máximo goleador de la competición, lo que podría ser una amenaza para la defensa del Rayo Vallecano. Una situación que la UEFA resolvió relegando al Palace a la Conference League, a pesar de que el equipo tiene un gran potencial y una gran cantidad de seguidores en todo el mundo.

El técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, ha pedido a sus aficionados que muestren respeto hacia ambos equipos y que respeten las normas y reglamentos de la ciudad de Leipzig. El equipo del Rayo Vallecano ha estado preparándose física y mentalmente para este partido, pero el técnico ha afirmado que el factor emocional es el más impredecible.

El equipo del Rayo Vallecano ha nombrado a su alineación titular, que incluye a Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Pep Chavarría, Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Álvaro García, Alemao y Jorge De Frutos. El Crystal Palace también ha nombrado a su alineación titular, que incluye a Vicente Guaita, Marc Guehi, Joachim Andersen, Joachim Andersen, Tyrick Mitchell, Cheick Doucouré, Eberechi Eze, Wilfried Zaha, Odsonne Édouard y Michael Olise.

El partido se disputará en el Estadio de Leipzig, en un ambiente muy tenso y emocionante. El Crystal Palace buscará conquistar su primer título europeo, mientras que el Rayo Vallecano buscará mantener su racha de victorias en casa. La competición ha sido muy intensa y emocionante, y el partido promete ser un gran espectáculo





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