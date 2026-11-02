Cruz-Novillo jr: Artista y diseñador en el Centrocentro hasta el 24 de enero

Exposición de Pepe Cruz-Novillo jr en el Centrocentro de Madrid comisariada por Elena Fernández Manrique. Análisis de su obra hasta el 24 de enero.

Una exposición dedicada a la obra de Pepe Cruz-Novillo jr se encuentra actualmente en el Centrocentro de Madrid y está comisariada por Elena Fernández Manrique. El recorrido expositivo permanece abierto al público hasta el 24 de enero. Esta muestra recorre la trayectoria artística del creador gallego, destacando la fusión entre diseño y práctica artística pura que caracteriza su legado en las artes visuales.

Transición del diseño al arte plástico

En el fondo de su trabajo estuvo siempre el dibujo, y de ahí pasó al diseño. Este fue un ámbito en el que tuvo una elaboración destacada, creando una serie de imágenes comunicativas que siguen teniendo aún hoy mucha presencia y validez. A comienzos de los años setenta se abrió a la práctica específicamente artística, a través de la pintura, la escultura y el grabado. Este cambio le permitió expandir su influencia más allá de los límites tradicionales del diseño comercial.

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Se convirtió en un referente central de su generación al unir el lenguaje constructivo con el diseño y la comunicación de masas. Esta integración se evidencia también con su frecuente utilización en los títulos de publicaciones importantes. Su capacidad para traducir conceptos complejos en formas visuales accesibles ha marcado su huella en la historia reciente del arte español y el diseño gráfico contemporáneo.

Concepto de diafragma en su obra

El sentido original del término diafragma es el de un músculo ancho, plano y en forma de cúpula, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal en el cuerpo humano. Pero de ahí ha pasado a diversas líneas de trabajo: la fotografía, el cine, la arquitectura, la pintura y la escultura. En estos medios se entiende como una estructura que separa pero también conecta diferentes planos de realidad visual y conceptual.

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Como se indica en el texto de información de la muestra, Cruz Novillo comienza a practicar desde finales de los años setenta una suerte de apropiación visual. Esta técnica no se limita a copiar, sino que transforma el significado original de las imágenes a través de su nuevo contexto expositivo. Esta evolución refleja una búsqueda constante de nuevos significados dentro de un lenguaje visual ya establecido y ampliamente conocido por el público general.

Dialogando con la historia del arte

El artista gallego Vari Caramés recibió el Premio Nacional de Fotografía 2026, marcando un hito en el reconocimiento de su trayectoria. En esta línea, la apropiación de imágenes de Cruz Novillo, de aire warholiano, no viene determinada tanto por el motivo representado como por el medio a través del que se distribuyen estas imágenes. Así, tres años antes, en 1995, creó dentro de ese mismo ciclo una obra inspirada por un fotograma de la película del cine clásico de Hollywood.

Esta referencia al cine clásico demuestra su interés por los iconos culturales y su capacidad para resignificarlos. La obra no busca solo homenajear, sino interrogar la naturaleza de la imagen en la era de la reproducción técnica. Es un diálogo sutil pero potente con la historia del arte y la cultura de masas, invitando al espectador a reconsiderar lo que observa en su vida cotidiana.

Manifiestos y principios creativos

En definitiva, todas estas cuestiones expresan en las obras de Cruz Novillo la intensa pluralidad y los núcleos conceptuales de las mismas. Todo ello puede apreciarse en esta excelente muestra, que invita a la reflexión profunda sobre el proceso creativo. Una sala está dedicada a reproducciones de imágenes originales de diseño, mostrando las raíces profesionales del artista. Como trasfondo, pueden también apreciarse claves importantes en cuatro textos de Cruz Novillo en las paredes de las salas.

En primer plano, creo importante destacar lo que sería una concepción de su práctica artística como un conceptualismo dadaísta. El artista afirma: me muevo mucho más en el terreno de lo absurdo, y es en ese sentido además con apellido literal dadaísta, donde mi obra tiene muchos atributos de insensata, de incontrolable, mucho de caprichosa y algunas partes notables de sentido del humor. Esta postura desafía las nociones tradicionales de la belleza y la utilidad en el arte.

El conceptualismo dadaísta se concreta también en la importancia que da al tiempo. El artista declara: la materia fundamental con la que trabajo en mis obras es el tiempo. En todos los sentidos y con todas las contradicciones. Esta dimensión temporal añade capas de complejidad a cada pieza, obligando al espectador a detenerse y analizar no solo la forma, sino también la duración y el proceso detrás de la creación.

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Perspectivas sobre la simplificación y realidad

El artista también ofrece reflexiones cruciales sobre su método. Expone: la simplificación no debe ser una meta, sino una consecuencia de decisiones previas que son conceptuales y donde lo más relevante es la calidad de la idea. Este principio guía su approach creativo, asegurando que cada elemento visual tenga un propósito intencional y no sea añadido por mera decoración o tradición.

Finalmente, aborda la relación con el mundo exterior declarando: la realidad es lo único que me interesa; no la realidad que está acabada, sino la realidad incompleta. En definitiva, intento hacer la realidad. A través de las artes en su resonancia plural, crea una experiencia inmersiva. Es toda una experiencia: no se pierdan entrar en ello a través de la muestra, que representa un hito importante en la carrera del diseñador y arquitecto.

Curaduría y contexto institucional

La muestra es comisariada por Pepe Cruz-Novillo jr., diseñador y arquitecto, y por Elena Fernández Manrique, directora de la galería Fernando Pradilla. Esta institución ha representado al artista desde hace años, lo que garantiza una visión integral y respetuosa de su trayectoria. La colaboración entre ambos comisarios permite una presentación que equilibra la perspectiva crítica con la cercanía al proceso creativo del autor.

La exposición no solo presenta objetos, sino que construye un discurso completo sobre el papel del artista en la sociedad contemporánea. La combinación de diseño, arte conceptual y referencias culturales crea un mosaico rico en significado. Los visitantes pueden explorar cómo las decisiones de diseño impactan en la percepción del arte y viceversa. Es un recorrido esencial para entender las dinámicas actuales de la creación visual en España.

El Centrocentro ofrece un espacio ideal para este tipo de investigaciones visuales, permitiendo que la obra resuene con claridad. La duración de la exhibición hasta el 24 de enero da ample tiempo para contemplar cada detalle. Los textos en las paredes sirven como guía conceptual, enriqueciendo la experiencia de visita. Esta muestra consolida a Cruz-Novillo jr. como una figura clave en la intersección entre diseño y arte contemporáneo.