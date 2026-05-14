Cruz Azul y Chivas dejan abierta la serie de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

El partido entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Azteca se convirtió en uno de los más intensos y entretenidos de la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos apostaron por atacar desde el inicio y regalaron un encuentro lleno de emociones y mucha propuesta ofensiva. La eliminatoria quedó completamente abierta para la vuelta, aunque con un panorama ligeramente favorable para el Rebaño debido a su posición en la tabla general.

Cruz Azul y las Chivas dejaron abierta la serie de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX tras empatar 2-2 en un partido intenso y con mucha propuesta ofensiva de parte ambas escuadras.

Tanto los cementeros como los rojiblancos apostaron por atacar desde el inicio y regalaron uno de los encuentros más entretenidos de la liguilla en el Estadio Azteca. La eliminatoria quedó completamente abierta para la vuelta, aunque con un panorama ligeramente favorable para el Rebaño debido a su posición en la tabla general. Las Chivas pegaron primero gracias a Santiago Sandoval, el joven atacante que se ha convertido en una de las grandes revelaciones en esta liguilla.

Tras la convocatoria de la ‘Hormiga’ González a la selección mexicana por parte de Javier Aguirre, se abrió un espacio en el ataque rojiblanco y Sandoval ha sabido aprovecharlo de gran manera. El delantero volvió a responder con personalidad en un escenario importante y adelantó al Guadalajara, confirmando ser por el momento el referente en el ataque de Gabriel Milito. La respuesta celeste no tardó demasiado. Carlos Rodríguez apareció con un auténtico golazo para devolverle la vida a Cruz Azul.

‘Charly’ observó adelantado a Óscar Whalley y bombeó el balón con gran técnica para firmar uno de los mejores goles de la liguilla. El empate impulsó a la Máquina, que mantuvo la presión alta y siguió buscando el arco rival con una propuesta agresiva para no desaprovechar la localía. Para la segunda mitad, el partido mantuvo el mismo ritmo dinámico y ofensivo.

Chivas volvió a tomar ventaja en el minuto 49 con un cabezazo de Ángel Sepúlveda, que no pudo detener el guardameta colombiano Kevin Mier. Parecía que el Guadalajara daba un golpe importante en la eliminatoria, pero Cruz Azul reaccionó rápidamente y seis minutos más tarde llegó el empate definitivo desde el punto penal.

Christian Ebere convirtió la pena máxima para el 2-2, aunque la jugada estuvo rodeada de polémica y provocó fuertes reclamos por parte de los jugadores y aficionados de Chivas, quienes consideraron que la decisión arbitral fue muy rigurosa. Más allá de la controversia, el encuentro dejó claro que los dirigidos por Milito, a pesar de no contar con sus mejores jugadores (convocados por Javier Aguirre), están para seguir compitiendo y llegar a lo más alto.

Cruz Azul también mostró una propuesta atractiva y de a poco se va adaptando a lo que pide Joel Huiqui, quien acaba de tomar las riendas del equipo. Ahora, la serie se definirá en un contexto peculiar. Chivas no podrá disputar la vuelta en el estadio Akron, debido a que el inmueble ya fue entregado oficialmente a la FIFA rumbo a la Copa del Mundo.

Además, Cruz Azul llegará obligado a ganar el partido de vuelta si quiere avanzar a la final, ya que el empate global favorecerá al Guadalajara por haber terminado en una mejor posición en la tabla general





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cruz Azul Chivas Clausura 2026 Liga MX Estadio Azteca Santiago Sandoval Carlos Rodríguez Ángel Sepúlveda Kevin Mier Christian Ebere Javier Aguirre Gabriel Milito Joel Huiqui FIFA Copa Del Mundo Estadio Akron

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sílvia Pérez Cruz presenta Oral_Abisal, un álbum dual con una carga conceptualLa artista Sílvia Pérez Cruz presenta su nuevo álbum, Oral_Abisal, un trabajo dual que combina lo familiar y lo ignoto, lo cálido y lo frío, la ligereza del aire y la profundidad del mar. La dualidad del título se refiere a la combinación de rosa y azul en el diseño del álbum y a la separación entre lo que se canta con los ojos abiertos y lo que se canta con los ojos cerrados.

Read more »

Carlos Felipe de Suecia: prince azul europeo y su 'superpoder' de proyecto de imagenEl principe Carlos Felipe de Suecia combina tradicionalidad y modernidad en su imagen y sigue proyectando la misma esencia hace dos décadas mientras la imagen pública cambia con una rapidez impresionante. Es comparado con Felipe VI como uno de los monarcas más elegantes de Europa, pero ambos comparten una comprensión profunda de la masculinidad elegante basada en apariencia y disciplina.

Read more »

Ferrer-Dalmau revive la 'misión suicida' de la División Azul sobre un lago heladoEl pintor de batallas presenta 'El lago Ilmen', una obra que revive la dramática travesía de los españoles que cruzaron el hielo ruso en 1942 para rescatar a una unidad alemana cercada

Read more »

Las cinco playas andaluzas que recuperan este verano la bandera azulEstos arenales, que habían perdido este reconocimiento, volverán a lucir el distintivo

Read more »