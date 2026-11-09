Cruz Azul lidera Liga MX antes del clásico final contra Chivas

Cruz Azul encabeza la Liga MX con 32 puntos ante el duelo decisivo contra Chivas, mientras América busca superar el empate 2-2.

La competencia por el superliderato de la Liga MX ha alcanzado un nivel de tensión extrema a falta de una única jornada para el cierre de la fase regular del Apertura 2026. Cruz Azul, América y Chivas mantienen sus opciones de coronarse en la cima de la tabla, con cada punto resultando fundamental para definir al líder absoluto del torneo.

Cruz Azul consolida su posición con victoria clave

La Máquina es actualmente la líder indiscutible de la competencia tras acumular 32 puntos, una posición que obtuvo tras su contundente victoria por 3-2 sobre Tigres en la jornada 16. Este triunfo le permitió escalar al primer lugar y dar un paso decisivo hacia su objetivo de cerrar la fase regular en la máxima posición.

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El equipo cementero atraviesa un momento de gran ilusión bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, quien ha despertado altas expectativas entre una afición que sueña con ver a su club conquistar el bicampeonato. Joel Huiqui ya fue campeón con el Cruz Azul del Clausura 2026, lo que le otorga una ventaja experiencial en el manejo de la presión.

América y Chivas persiguen al líder con urgencia

El margen de error para el líder es mínimo, ya que América y Chivas los persiguen de cerca con 30 unidades cada uno en la clasificación. Ambos clubes buscarán aprovechar cualquier tropiezo de Cruz Azul para arrebatarle el primer puesto en la última fecha.

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Las Águilas dejaron escapar una oportunidad crucial para mantenerse en la cima tras empatar 2-2 frente a Pumas en el Clásico Capitalino. A pesar de este resultado, el primer torneo de Guillermo Almada al frente del conjunto azulcrema ha dejado sensaciones positivas, aunque el cuerpo técnico identifica aún aspectos por mejorar.

El objetivo principal de América es volver a levantar el título de la Liga MX y recuperar el protagonismo que definió su etapa dorada y los tricampeonatos. Su último trofeo llegó en el Apertura 2024, cuando culminaron una etapa histórica. Ahora, con una nueva propuesta futbolística y un nuevo entrenador, las Águilas intentan regresar a la élite.

Chivas busca estabilidad bajo el mando de Gabriel Milito

El Rebaño Sagrado tampoco pudo aprovechar su jornada anterior para escalar posiciones, ya que igualó 1-1 ante un León que jugó gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos. El Guadalajara mantiene su pelea por el primer lugar, respaldado por un proyecto que ha encontrado estabilidad bajo el mando de Gabriel Milito.

Chivas cedió terreno en la búsqueda del liderato en el Apertura 2026 tras este empate, pero el equipo rojiblanco busca que este torneo sea finalmente el bueno para sus aspiraciones de campeonato. En el certamen anterior, el club llegaba con argumentos sólidos para competir, pero la convocatoria de varios de sus futbolistas a la selección mexicana para el Mundial condicionó sus posibilidades.

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Duelos directos definirán el escenario final

El calendario ha preparado un cierre espectacular que definirá los destinos del torneo. Cruz Azul tendrá que medirse directamente ante Chivas en la última jornada, un enfrentamiento que podría determinar al superlíder del torneo de manera inmediata.

Mientras tanto, América enfrentará una visita complicada a la casa de Tigres, donde el conjunto de la Ciudad de México estará obligado a sumar puntos y esperar una combinación favorable de resultados en otros campos para alcanzar el primer puesto. La definición final dependerá de la eficacia en estos tres partidos cruciales.