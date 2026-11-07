Cruceros para estilo de vida: La auge de los viajes no monogámicos en alta mar

La industria de los cruceros experimenta un crecimiento exponencial en el nicho de viajes no monogámicos, con buques gigantes llenos de miles de pasajeros buscando conexiones.

El mercado de los cruceros turísticos está experimentando una transformación significativa con la expansión de los viajes destinados al estilo de vida no monógamo. Esta modalidad ha dejado de ser un evento de nicho para convertirse en una industria masiva, caracterizada por la contratación de buques de gran capacidad y la organización de eventos temáticos complejos que atraen a miles de adultos.

Crecimiento del sector de cruceros estilo de vida

Mickey Gordon, presentador del podcast Casual Swinger, explica que el incremento en el número de marcas especializadas ha sido acompañado de un aumento significativo en el tamaño de los barcos utilizados. Mientras que estos viajes solían concentrar alrededor de 800 viajeros, las embarcaciones actuales son algunos de los más grandes del océano y se llenan con facilidad con 5.000 pasajeros o más.

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Gordon, quien utiliza un seudónimo por privacidad, afirma que la popularidad de estos viajes se debe a la facilidad para encontrar personas con intereses similares en un solo lugar. Este factor justifica por sí solo el desplazamiento de los participantes, quienes buscan una comunidad específica más allá de las actividades turísticas tradicionales.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, conocida por sus siglas en inglés CLIA, no ha respondido a las consultas de CNN Travel sobre este nicho específico. Sin embargo, los viajeros que buscan este tipo de experiencias han notado una mayor variedad de opciones disponibles en barcos de mayor tamaño, lo que indica un sector turístico en pleno auge.

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Detalles del crucero Wonderland y su logística

La adquisición completa del buque Wonder of the Seas de Royal Caribbean se anuncia como uno de los mayores encuentros de estilo de vida organizados. La embarcación exclusiva para parejas, con capacidad para casi 6.000 pasajeros, zarpa el 9 de noviembre desde PortMiami hacia el Caribe en un viaje de siete noches. Las plazas para este evento específico se agotaron desde marzo de 2026.

El crucero Wonderland recibirá a 5.802 pasajeros inscritos, todos mayores de 21 años. La procedencia de los viajeros es mayoritariamente estadounidense, representando el 87% de las reservas, seguida por Canadá y otros países. Bliss Cruise, la compañía organizadora, informa que a bordo viajarán personas de 47 nacionalidades distintas, con una distribución equilibrada entre hombres y mujeres.

Existen reglas estrictas para el alojamiento en este viaje. Cada camarote debe contar con al menos un hombre y una mujer. Se permite que grupos de tres personas, que incluyan al menos un hombre y una mujer, compartan habitación. Los grupos de cuatro personas, compuestos por dos hombres y dos mujeres, también son permitidos, aunque son menos comunes según la compañía.

Experiencia temática y actividades a bordo

Nicole, una madre de 50 años de Indianápolis que participa en este estilo de vida con su marido desde hace 27 años, describe la experiencia como similar a una reunión de exalumnos de secundaria. Ella prepara equipaje específico para las temáticas nocturnas, como un bikini amarillo neón y rosa para la fiesta Glow Party, o atuendos inspirados en Alicia en el País de las Maravillas y el estilo steampunk.

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Los participantes tienen la oportunidad de desinhibirse en el mar, alejándose de las típicas mesas de casino, espectáculos de patinaje sobre hielo, toboganes acuáticos y excursiones de snorkel. Las escalas en puertos como Curazao y Aruba son parte clave de la diversión, permitiendo a los viajeros encontrar amigos de viajes anteriores y hacer nuevas conexiones en alta mar.

El término estilo de vida se utiliza como abreviatura preferida para referirse a la no monogamia consentida, que abarca desde el intercambio de parejas hasta las relaciones abiertas. Para muchos, estos cruceros responden a una llamada natural y ofrecen un entorno único para socializar dentro de una subcultura que está ganando visibilidad en la industria del turismo de lujo.