Crucero MV Hondius está a punto de evacuar a pasajeros y tripulación en el brote de hantavirus

El MV Hondius, crucero afectado por un brote de hantavirus, está a punto de atracar en aguas tinerfeñas para evacuar a sus 151 pasajeros y tripulación. Antes de la evacuación, se realizarán inspecciones médicas y se observará el estado de salud de todos los viajeros. Una vez comprobada su salud, se determinará el momento del desembarco en el aeropuerto de Tenerife Sur. Los países interesados en repatriar a sus ciudadanos podrán hacerlo en avión, utilizando los servicios de misiones europeas o de Países Bajos.

El crucero MV Hondius está a punto de atracar en aguas tinerfeñas dentro del puerto de Granadilla y evacuar a sus pasajeros y tripulación para contener el brote de hantavirus que afecta a bordo.

Antes de la evacuación, se realizará una inspección sanitaria a todos los viajeros. Una vez que se verifique la salud de los pasajeros, se determinará el momento del desembarco en el aeropuerto de Tenerife Sur, donde llegarán camiones preparados y escolta policial para su traslado. Los países interesados repatriarán a sus ciudadanos por su cuenta o utilizando aviones europeos o Países Bajos. Luego, el barco continuará su ruta a Países Bajos para ser desinfectado.

Las autoridades están trabajando en todos los canales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados





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