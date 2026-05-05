Crucero con brote de hantavirus se dirige a Canarias bajo supervisión de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que el crucero afectado por un brote de hantavirus será acogido en las Islas Canarias, donde se realizarán investigaciones y desinfección. El Gobierno español considera su obligación humanitaria asistir al barco, que alberga a 147 personas y ha registrado tres fallecimientos.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) ha confirmado que se está coordinando el atraque del crucero afectado por un brote de hantavirus en las Islas Canarias .

Este virus, causante de una enfermedad infecciosa grave, ha generado preocupación a nivel internacional y ha requerido una respuesta coordinada entre la OMS, las autoridades españolas y los operadores del crucero. La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha declarado que se está trabajando estrechamente con las autoridades españolas para garantizar una gestión segura y eficaz de la situación.

El plan contempla la realización de una investigación epidemiológica exhaustiva, una desinfección completa de la embarcación y una evaluación detallada del estado de salud de todos los pasajeros a bordo. La prioridad es proteger la salud pública y prevenir la propagación del virus. El crucero, que se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, alberga a 147 personas, mientras que lamentablemente se han confirmado tres fallecimientos a causa del hantavirus.

La OMS ha enfatizado que la hipótesis más probable es que la infección se produjo fuera del crucero, considerando el periodo de incubación del virus, que puede variar entre una y seis semanas. Esta información es crucial para enfocar las investigaciones y determinar el origen del brote. El Gobierno español ha reafirmado su compromiso de brindar asistencia humanitaria al crucero neerlandés, subrayando que es una obligación moral y legal acoger a la embarcación en las Islas Canarias.

Esta decisión se basa en la presencia de ciudadanos españoles a bordo y en la confianza en la capacidad del sistema sanitario canario para gestionar la situación. El delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Anselmo Pestana, ha instado a la población a mantener la calma y a confiar en la preparación y eficacia de los servicios sanitarios. Ha asegurado que todas las medidas se tomarán bajo la supervisión y las directrices de la Organización Mundial de la Salud.

Los hospitales de las islas se han declarado preparados para recibir a los pasajeros y brindarles la atención médica necesaria. Se están implementando protocolos estrictos para garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del personal sanitario. La coordinación entre las diferentes administraciones públicas es fundamental para asegurar una respuesta rápida y efectiva. El Gobierno ha reiterado su compromiso con la transparencia y la información pública, manteniendo a la población informada sobre la evolución de la situación.

La situación del crucero plantea desafíos significativos en términos de salud pública y logística. La desinfección completa de la embarcación requerirá recursos considerables y personal especializado. La investigación epidemiológica deberá determinar con precisión el origen del brote y las vías de transmisión del virus. La evaluación del estado de salud de los pasajeros permitirá identificar a aquellos que puedan estar infectados y brindarles el tratamiento adecuado.

La OMS está proporcionando apoyo técnico y asesoramiento a las autoridades españolas en todas estas etapas. Se están analizando muestras biológicas para confirmar el tipo específico de hantavirus involucrado en el brote y para evaluar la eficacia de las medidas de control. La colaboración internacional es esencial para abordar esta amenaza a la salud pública.

La OMS ha instado a todos los países a fortalecer sus sistemas de vigilancia epidemiológica y a mejorar su capacidad de respuesta ante brotes de enfermedades infecciosas. La prevención es clave para evitar futuros incidentes similares. Se recomienda a los viajeros que tomen precauciones para evitar la exposición al hantavirus, como evitar el contacto con roedores y sus excrementos, y mantener una higiene personal adecuada





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