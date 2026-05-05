Crucero con brote de hantavirus podría dirigirse a Canarias tras evacuación de los contagiados

La OMS anuncia que el crucero afectado por hantavirus se dirigiría a Canarias después de evacuar a los dos pacientes con síntomas a Países Bajos, aunque España aún no confirma la decisión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comunicado que el crucero afectado por un brote de hantavirus se dirigiría a las Islas Canarias una vez que los dos pasajeros que presentan síntomas de la enfermedad hayan sido evacuados a los Países Bajos .

Esta información fue proporcionada por Maria Van Kerchove, jefa de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS, durante una rueda de prensa celebrada este martes. La OMS está colaborando estrechamente con las autoridades españolas, anticipando que España se encargará de realizar una investigación epidemiológica exhaustiva y una desinfección completa del buque.

Aunque la transmisión de persona a persona es considerada poco común en el hantavirus, la organización no descarta esta posibilidad, especialmente si ha existido un contacto muy cercano entre los individuos. La situación sigue en evolución y las decisiones finales dependen de las coordinaciones entre los gobiernos central y autonómico de Canarias. A pesar de la comunicación de la OMS, el Gobierno español aún no ha confirmado oficialmente la recepción del crucero en las Islas Canarias.

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, ha declarado que el archipiélago está preparado para recibir el barco, pero la decisión definitiva se tomará en una reunión programada para las 13:00 horas (hora canaria), que equivale a las 14:00 horas peninsular, entre representantes del gobierno central y del gobierno autonómico canario. Pestana ha enfatizado que tanto el gobierno central como el autonómico están obligados a cooperar con la OMS, ya que negarse a hacerlo podría considerarse una omisión del deber de socorro.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, también se ha mostrado cauteloso, sin confirmar la escala del crucero en las islas. Existe la alternativa de que el barco, que navega bajo bandera holandesa, se dirija directamente a los Países Bajos, siendo este el puerto más cercano a Cabo Verde.

Las negociaciones en curso se centran en establecer los mecanismos para la distribución de los pasajeros a sus países de origen, así como en evaluar la viabilidad de una escala técnica en Canarias. El gobierno canario ha solicitado garantías en caso de que se decida desviar el crucero 'MV Hondius' hacia el archipiélago.

Manuel Domínguez, vicepresidente canario y consejero de Economía, ha asegurado que el sistema sanitario de las islas está preparado para afrontar esta emergencia sanitaria, pero insiste en la necesidad de contar con las medidas de seguridad y los protocolos adecuados para proteger la salud de la población local. La situación requiere una coordinación estrecha entre todas las partes involucradas para garantizar una respuesta eficaz y minimizar los riesgos asociados al brote de hantavirus.

La prioridad es la salud y seguridad de los pasajeros, la tripulación y la población de las Islas Canarias. Se están considerando todas las opciones para asegurar una gestión adecuada de la situación, incluyendo la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas a todos los pasajeros y tripulantes antes de permitirles desembarcar. La transparencia y la comunicación constante son fundamentales para mantener informada a la población y evitar la propagación de rumores y desinformación





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