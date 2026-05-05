Crucero con brote de hantavirus: España y la OMS evalúan el posible desembarco en Canarias

El Ministerio de Sanidad y la OMS analizan la situación de un crucero con un brote de hantavirus, considerando la evacuación de casos en Cabo Verde para evitar una escala en Canarias.

El Ministerio de Sanidad de España y la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) se encuentran en comunicación constante y estrecha colaboración para abordar la compleja situación derivada del brote de hantavirus detectado a bordo de un crucero.

La jornada ha estado marcada por intensas negociaciones y evaluaciones para determinar el mejor curso de acción con respecto al posible desembarco de pasajeros en territorio canario. A pesar de las declaraciones iniciales de María Van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, quien manifestaba que se estaba trabajando con las autoridades españolas para facilitar la llegada del crucero a las Islas Canarias, fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad han precisado que la decisión final aún no se ha tomado y permanece sujeta a una evaluación continua y exhaustiva.

La prioridad fundamental es garantizar la salud pública y minimizar cualquier riesgo potencial para la población local, al tiempo que se brinda la asistencia necesaria a los afectados. El Ministerio de Sanidad subraya su compromiso de actuar en consonancia con los principios de precaución y responsabilidad, considerando cuidadosamente todos los factores relevantes antes de tomar una decisión definitiva.

La situación es dinámica y requiere una respuesta coordinada y flexible, adaptándose a la evolución de los acontecimientos y a la disponibilidad de nueva información. Se están analizando diversas opciones, incluyendo la posibilidad de realizar una evacuación médica de los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo en Cabo Verde, lo que evitaría la necesidad de una escala en Canarias.

La estrategia principal que maneja el Ministerio de Sanidad se centra en la posibilidad de evacuar a los pasajeros que presenten síntomas de hantavirus, así como a aquellos que hayan estado en contacto cercano con los casos confirmados, en Cabo Verde. Esta medida, de llevarse a cabo, eliminaría la justificación clínica para que el crucero realice una escala técnica en las Islas Canarias, según las fuentes ministeriales.

Sin embargo, se contempla la posibilidad de que surjan nuevos casos sintomáticos durante el trayecto del barco entre Cabo Verde y su destino final en los Países Bajos. En tal escenario, el principio de prestación de socorro humanitario justificaría la atención médica a los afectados en Canarias, garantizando su acceso a los cuidados necesarios.

El Ministerio de Sanidad enfatiza que cualquier decisión se tomará en base a una evaluación rigurosa del balance entre los riesgos y los beneficios de las diferentes alternativas, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de la población. Se está trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de Canarias para coordinar los recursos y preparativos necesarios en caso de que se requiera la asistencia sanitaria en las islas.

La transparencia y la comunicación fluida con todas las partes involucradas son elementos clave en la gestión de esta crisis sanitaria. Se busca asegurar que la población esté informada de manera precisa y oportuna, evitando la propagación de rumores y la generación de alarma innecesaria. La complejidad de la situación radica en la necesidad de equilibrar la protección de la salud pública con el derecho a la asistencia médica de los pasajeros afectados.

El hantavirus es una enfermedad infecciosa que puede causar síntomas graves, como fiebre, dolores musculares y problemas respiratorios, y en algunos casos, puede ser fatal. Por lo tanto, es fundamental tomar medidas preventivas para evitar la propagación del virus y garantizar que los pacientes reciban la atención adecuada. El Ministerio de Sanidad está trabajando en estrecha colaboración con la OMS y otros organismos internacionales para obtener la información más actualizada sobre el brote y las mejores prácticas para su control.

Se están revisando los protocolos de actuación y se están preparando los recursos necesarios para hacer frente a cualquier eventualidad. La situación del crucero se está monitoreando de cerca y se están evaluando constantemente los riesgos y beneficios de las diferentes opciones. El objetivo final es encontrar una solución que proteja la salud pública y garantice la asistencia médica a los pasajeros afectados, minimizando al mismo tiempo cualquier impacto negativo en la economía y el turismo de las Islas Canarias.

La colaboración y la coordinación entre todas las partes involucradas son esenciales para superar esta crisis sanitaria de manera efectiva y responsable. Se espera que en las próximas horas se pueda tomar una decisión definitiva sobre el futuro del crucero y su posible desembarco en Canarias





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