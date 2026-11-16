Crown Sport Nutrition introduce Tart Cherry Complex, suplemento certificado por Informed Sport con 160 mg de antocianinas, ideal para la recuperación muscular en atletas de alto rendimiento.

Crown Sport Nutrition ha presentado oficialmente la introducción de Tart Cherry Complex en su portafolio de suplementación deportiva, marcando un hito importante en el mercado de productos certificados. Esta nueva incorporación representa la primera marca española en lograr la certificación antidopaje Informed Sport para cada lote, garantizando la seguridad y pureza de sus ingredientes. El lanzamiento se produce estratégicamente durante el Black Month, un período promocional que abarca todo el mes de noviembre y que ofrece descuentos exclusivos en toda la línea de productos de la empresa.

Composición Detallada y Estandarización del Producto

Tart Cherry Complex combina tres componentes vegetales clave en una sola dosis diaria para maximizar los beneficios antioxidantes. Cada sobre contiene 1.000 mg de extracto de cereza ácida europea Vistula obtenida mediante CherryCraft, junto con 500 mg de saúco negro de ElderCraft y 500 mg de grosella negra de CurrantCraft. Esta formulación precisa aporta un total de 160 mg de antocianinas y 288 mg de polifenoles por sobre, situando las concentraciones en el rango superior utilizado en estudios científicos con deportistas.

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Los extractos se obtienen mediante un proceso mecánico de ultrafiltración por membranas que no utiliza disolventes químicos, preservando la integridad de los fitoquímicos. La variedad de cereza Vistula es específica y coincide con la utilizada por la Universidad de Northumbria en sus investigaciones académicas. Esta estandarización garantiza que el contenido de antocianinas sea constante y verificable en cada producción, eliminando las variaciones típicas de los suplementos naturales sin control.

Evidencia Científica y Protocolos de Uso

La International Society of Sports Nutrition (ISSN) reconoció en su posicionamiento de 2026 a la cereza ácida como un antioxidante dietético con evidencia sólida sobre sus posibles beneficios para la recuperación. Dr. Fernando Naclerio, profesor de Entrenamiento de Fuerza y Nutrición Deportiva de la University of Greenwich, confirma que los fitoquímicos de este extracto europeo de cereza ácida Vistula son detectables en la circulación sanguínea tras su ingesta, validando su biodisponibilidad real.

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La investigación científica indica que la suplementación con cereza ácida no se basa en tomas aisladas, sino en la continuidad del protocolo. Las pautas recomendadas comienzan entre 4 y 7 días antes del esfuerzo físico intenso y se mantienen entre 48 y 72 horas después del evento. Esta metodología explica por qué cada caja de Tart Cherry Complex contiene exactamente 10 sobres, proporcionando un ciclo completo para el atleta.

Recomendaciones del CEO y Disponibilidad en el Mercado

Pol Gieco, fundador y CEO de Crown Sport Nutrition, declara que este producto responde a la demanda de muchos deportistas que buscan cuidar la recuperación cuando el calendario es apretado. El lanzamiento se ha realizado en pleno Black Month como una iniciativa para que cualquier persona pueda probar el producto con facilidad. Crown Sport Nutrition aplica descuentos de entre el 15% y el 20% en todo su catálogo hasta el 30 de noviembre, incluyendo geles HyperGel, bebidas isotónicas Isodrink & Energy, el recuperador 3:1 Recovery+ y la creatina Creapure.

El precio de venta recomendado es de 45 euros por la caja de 10 sobres, lo que equivale a 4,90 euros por sobre suelto, con el IVA incluido. La marca activará ofertas flash sobre distintos productos que cambiarán a lo largo del mes, requiriendo atención constante por parte de los consumidores. El suplemento tiene sabor a frutos rojos, aporta 16 kcal por sobre, no contiene alérgenos y es apto para dietas veganas, cubriendo las necesidades de una amplia gama de usuarios activos.