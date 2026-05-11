Cronología y Perspectivas de las Elecciones Andaluzas 2022

Este documento da una explicación detallada de los sondeos y los resultados electorales de las elecciones andaluzas 2022, en relación con Juanma Moreno y el Partido Popular, así como con los candidatos de los demás partidos. Incluye una descripción de cómo se formó la mayoría absoluta del Partido Popular, los resultados y perspectivas de los otros partidos, y una descripción de qué significan estos resultados para la región de Andalucía.

El candidato del Partido Popular (PP) a la reelección como presidente regional de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , ha logrado en los resultados electorales de 2022 la mayoría absoluta en la región, según los sondeos y las encuestas fiables.

La última tanda de sondeos de la campaña, publicada el último día hábil antes de las elecciones, confirma la tendencia de las encuestas desde que se anunciaron las elecciones: el PP parece encaminado a revalidar la mayoría absoluta, el PSOE seguirá perdiendo escaños, el ascenso de Vox se verá frenado, Por Andalucía seguirá con cifras similares a las actuales, y Adelante Andalucía podría duplicar o triplicar su representación. Según los sondeos, Juanma Moreno tendría entre 54 y 58 diputados, mientras que el PSOE y María Jesús Montero obtendrían, en el mejor de los casos, 30 escaños.

Vox podría estar en los 19 diputados, pero incluso bajar uno de los 14 actuales, hasta 13. La izquierda no sorprende con porcentajes similares a las actuales y un ascendente Adelante Andalucía





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