El informe de la Guardia Civil revela fallos en la notificación del segundo tren Alvia y retrasos en la respuesta a la colisión de Córdoba que costó 46 vidas.

Un informe oficial de la Guardia Civil, entregado a la jueza de Montoro, detalla la cronología de la actuación de emergencias tras la colisión de trenes en Córdoba el 18 de enero. El siniestro dejó un saldo de 46 fallecidos y ha sido objeto de una investigación exhaustiva para determinar si los errores en la gestión inicial de la alerta agravan la responsabilidad de los operadores.

Inicio de las alertas y primeros contactos

La primera noticia del accidente llegó al 112 Andalucía a las 19:44:51 horas, procedente de una pasajera del tren Iryo. En su llamada, la mujer comunicó que el convoy se había volcado y que existían numerosos heridos y personas atrapadas en sus vagones.

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Apenas once segundos después, a las 19:45:02 horas, el maquinista del Iryo informó al Centro de Reconexión de Circulación (CRC) de Atocha sobre el incidente. Pocos instantes más tarde, un pasajero del Alvia alertó al 112 Andalucía sobre el siniestro del tren Madrid-Huelva, mientras que la interventora del mismo vehículo avisó al Centro de Gestión de Operaciones de Madrid.

A las 19:47:06 horas, el Sistema SÉNECA transmitió la información inicial a los servicios de emergencias, proporcionando las coordenadas del suceso con una precisión de siete metros. Estas ubicaciones coincidieron plenamente con la posición del tren Iryo accidentado.

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Despliegue de patrullas y fallos en la información

El Centro de Operaciones de la Seguridad (COS) de la Guardia Civil envió patrullas al lugar a las 19:47:28 horas. No obstante, la información inicial estaba sesgada al centrarse exclusivamente en el Iryo, ignorando la gravedad de la segunda unidad implicada.

La primera patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar de los hechos a las 20:07:48 horas. En ese momento, el CRC informó al maquinista del Iryo que el Alvia también estaba descarrilado, aunque aún no se había trasladado esta información crítica a las autoridades andaluzas.

Paralelamente, el Centro de Procesamiento de Situaciones (CPS) de Adif en Madrid comunicó al 112 Madrid que el Alvia no había colisionado por descarrilamiento, sino que realizó un frenazo de emergencia al encontrar al otro tren en la vía.

Confusión sobre la ubicación del segundo tren

La falta de coordinación generó una grave confusión sobre la ubicación exacta de ambos trenes. A las 20:06:16 horas, el maquinista del Iryo informó del fallecimiento de un pasajero y solicitó asistencia urgente.

Aunque el CPS de Sevilla informó al 112 Andalucía que ambos trenes estaban en la misma ubicación, la realidad era distinta. Los datos internos sugerían que estaban separados, pero esta información no se comunicó a tiempo.

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A las 20:31:58 horas, una patrulla de la Guardia Civil informó al COS que se dirigía a un segundo tren distinto, ubicado a unos 700 metros del Iryo. Este retraso en la detección fue crucial para la respuesta sanitaria.

Llegada al segundo tren y conclusiones

La patrulla llegó al tren Alvia a las 20:36:53 horas, confirmando que en él se concentraba la mayoría de los heridos. Solicitaron de inmediato refuerzos sanitarios para atender a las víctimas.

La cronología establecida por los investigadores demuestra que el segundo tren no fue identificado correctamente hasta más de 50 minutos después del primer contacto. Este fallo de comunicación limitó la eficacia de la primera respuesta.

La jueza de Montoro utiliza estos datos para analizar las responsabilidades de Iryo, Renfe y los centros de control. La discrepancia entre la información transmitida y la realidad del lugar es el foco principal de la investigación.

Los detalles exactos de las llamadas y las horas de llegada de las patrullas serán determinantes para establecer si hubo negligencia en la gestión de la alerta inicial. El informe sigue siendo una pieza clave en la resolución judicial del caso.