CRIVIT lanza nueva colección de pádel en Lidl con tecnología Lycra Sport y precios accesibles

CRIVIT presenta su nueva línea de ropa y equipamiento de pádel en Lidl, combinando diseño alegre, tejidos ligeros y tecnología Lycra Sport para ofrecer comodidad, rendimiento y precios competitivos, dirigida a jugadores de todos los niveles.

CRIVIT se incorpora al creciente auge del pádel , ya considerado el segundo deporte más practicado en España, ofreciendo una gama completa de prendas técnicas, accesorios y equipamiento funcional pensado para combinar comodidad, estilo y una excelente relación calidad precio.

La marca, conocida por su moda y equipamiento deportivo disponible exclusivamente en la cadena de supermercados Lidl, ha lanzado una nueva colección de pádel que busca acompañar a los jugadores en cada reto dentro de la pista. Desde camisetas técnicas y vestidos deportivos hasta palas y pelotas, la propuesta reúne todo lo necesario para moverse con libertad durante la temporada estival.

Cada pieza destaca por una estética alegre y colorida, apoyada en tejidos ligeros y transpirables que favorecen la comodidad durante el juego sin renunciar al buen gusto ni al precio accesible, con pelotas de pádel a partir de 2,79 euros. La colección está dirigida a quienes integran el deporte en su día a día y desean aprovechar al máximo el verano con ropa que combine rendimiento y estilo.

Las prendas de la línea incorporan la tecnología Lycra Sport, un tejido certificado para ropa deportiva y de alto rendimiento que brinda compresión muscular óptima, libertad de movimiento y transpirabilidad. Los materiales de secado rápido y peso ligero garantizan que la humedad se evapore rápidamente, manteniendo la sensación de frescura durante entrenamientos intensos y partidos. Los pantalones cortos presentan bolsillos interiores y correas para el móvil, combinando practicidad y estilo deportivo.

El diseño de la espalda, inspirado en la natación, permite un ajuste entallado que favorece la ventilación y la movilidad. Además, el pantalón corto ajustado que se lleva debajo incluye un bolsillo paralelo para el móvil, ofreciendo solución funcional para los desplazamientos sobre la pista.

En cuanto al equipamiento, CRIVIT presenta una pala con superficie de golpeo fabricada en carbono 3K, material que aporta mayor resistencia, ligereza y durabilidad, ideal tanto para jugadores principiantes como para profesionales que buscan control y potencia. El pack de tres unidades está pensado para pistas de hierba y ofrece una correa de muñeca con funda protectora, garantizando durabilidad y buen rendimiento.

La colección completa refleja el compromiso de la marca por ofrecer productos accesibles, funcionales y diseñados para acompañar estilos de vida activos, acercando el pádel a todo tipo de público con diseños actuales que promueven el movimiento diario. Con opciones disponibles en negro y verde, la línea se adapta a diferentes gustos y necesidades, convirtiéndose en una alternativa práctica para entrenar, competir y disfrutar del deporte en cualquier entorno veraniego





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