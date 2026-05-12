Criticas y polémica tras el reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh

La noticia describe la crítica y la polémica generada tras el reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh, el grupo con el que comenzó su carrera musical y en el que aún estuvo presente la vocalista Leire Martínez que posteriormente decidió retirarse. La actuación de Amaia Montero durante este evento ha estado marcada por las duras críticas en las redes sociales, lo que ha hecho reflexionar sobre la posibilidad de continuar la gira que se desarrolló en múltiples ciudades y terminaba el mes de diciembre.

Era, sin duda, uno de los grandes momentos musicales del 2026, pero la cosa no ha empezado de la forma esperada. Tras 19 años sin tocar juntos, este 9 de mayo, Amaia Montero volvía a actuar con La Oreja de Van Gogh, el grupo en el que se dio a conocer y vendió millones de discos, antes de emprender su carrera en solitario en 2007.

Sin embargo, este reencuentro, precedido por la polémica tras el adiós de Leire Martínez como vocalista de la banda, ha estado marcado por las críticas en las redes sociales a la actuación de la cantante guipuzcoana





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amaia Montero La Oreja De Van Gogh Reencuentro Kriticas Polémica Actuación Grupo Carrera En Solitario Criticas En Redes Sociales Dura Acentuación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amaia Montero asciende de nuevo al escenario en su regreso a La Oreja de Van Gogh: 'Hemos encontrado la orejaEl contexto: La cantante donostiarra hace su primer bolo de regreso en Barakaldo y no deja indiferente a los más fans. 'Este reencuentro no nos lo podíamos perder', señalaba un adepto a las sintonías más pop. 'Cumplen 30 años como grupo', aseguraba otra.

Read more »

Amaia Montero returns to the stage after 19 years with La Oreja de Van Gogh in Bilbao, triggering immense expectationsAmaia Montero, known to millions for her work with La Oreja de Van Gogh, has returned to the stage after a 19-year hiatus, making her fans and Spanish music industry rejoice in Bilbao.

Read more »

Leire Martínez se derrumba tras la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: 'Pensaba que no me iba aEl contexto: Mientras que La Oreja de Van Gogh daba en Bilbao el pistoletazo de salida a su gira con el regreso de Amaia Montero, Leire Martínez se encontraba en Córdoba, Argentina.

Read more »

El desafinado regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh: 'Tenía mucha presión'Amaia Montero ha vuelto a los escenarios 19 años después y ella misma ha pedido perdón por los desafines. El productor musical Alejando Abad la excusa.

Read more »