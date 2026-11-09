Cristina Valls reflexiona sobre su paso por OT y el lanzamiento de su primer EP musical

La cantante y presentadora habla sobre su experiencia en Operación Triunfo, su nueva carrera en solitario y el lanzamiento de su primer proyecto musical en español con profundo análisis.

Cristina Valls ha abierto un profundo diálogo sobre su trayectoria artística, desde su notoria participación en el concurso de televisión hasta el lanzamiento de su primer proyecto discográfico independiente. La joven artista y presentadora ha compartido con los medios sus emociones respecto a haber quedado segunda en la edición del programa, un hito que marca el inicio de su carrera como figura independiente en la industria musical española.

Reflexiones sobre su posición en el concurso OT

Cristina Valls ha admitido que nunca sabrá exactamente qué factores hicieron que el jurado y el público la dejaran en segunda posición durante el concurso, pero afirma con total claridad que dio todo de sí misma y que no cambiaría ni un solo detalle de esa experiencia formativa y vital. Reconoce que, aunque existen aspectos que podría haber manejado de manera diferente con la perspectiva del tiempo, el aprendizaje adquirido es invaluable y no siente arrepentimiento alguno por su desempeño en el escenario.

Also read Cristina Clemente, notaria: “Los bienes heredados de tus padres pueden acabar en manos de tus sobrinos políticos”

La presentadora destaca la importancia de no cambiar nada de su historia personal, subrayando que cada momento tuvo su tiempo y que la gratitud por la oportunidad y las personas conocidas durante ese periodo intenso es su legado principal. Esta madurez en su visión refleja una artista que ha procesado la competencia como una escuela de vida esencial para su crecimiento artístico posterior.

El proceso creativo de su primer EP en español

El nuevo proyecto musical de Cristina Valls consta de seis canciones todas grabadas en castellano, a pesar de que el inglés es su segunda lengua y una herramienta que ha utilizado ampliamente en su vida. Este decisión lingüística surgió de un largo proceso de introspección y estudio diario, donde la artista escuchaba repetidamente las canciones que llevaba consigo para identificar qué elementos resonaban con su identidad personal y qué sonido le gustaba realmente como artista emergente.

Advertisement

Para definir su estilo sonoro, Cristina Valls ha citado a artistas globales como Olivia Rodrigo, Gracie Abrams y Taylor Swift como influencias directas en el estudio, aprovechando sus temas para ir capturando técnicas y atmosféricas que luego adaptó a su propia voz. El contenido lírico de las seis pistas aborda el amor en todas sus facetas, incluyendo el amor propio, las dificultades personales, las inseguridades internas y el romance, buscando siempre mantener una cercanía auténtica con su realidad como persona.

La intensidad de la fama y el apoyo de la industria

La artista describe la atención mediática recibida como inmensa y a la vez intensa, confesando que al principio le resultaba abrumador gestionar tanto el cariño del público como el ruido generado por la exposición pública. Sin embargo, ha logrado adaptarse a la lealtad y el interés genuino que reciben de sus seguidores, notando que la situación se ha calmado con el tiempo y que ahora gestiona mejor esa intensidad gracias a su red de apoyo y su madurez profesional.

Cristina Valls expresa su profundo agradecimiento a la industria musical por haberla sorprendido positivamente con la cantidad de oportunidades y eventos disponibles para su promoción. Destaca especialmente los conciertos en solitario, donde la magnitud de la asistencia, como en el caso de Madrid, le resultó difícil de asimilar inicialmente, aunque ha logrado disfrutar progresivamente de cada presentación gracias a la estabilidad emocional que le aporta su entorno.

Colaboraciones futuras y aspiraciones artísticas

La artista mantiene una relación cercana con figuras de su generación y ediciones anteriores, como Amaia y Aitana, a quienes admira profundamente y con las que ha intercambiado mensajes cordiales en el pasado. Aunque no mantiene un contacto diario constante debido a las agendas ocupadas, valora mucho la lealtad mutua y tiene claras sus intenciones de colaborar profesionalmente con muchas compañeras de su edición y de las anteriores, viendo en ellas inspiración y apoyo recíproco.

Advertisement

Con apenas 20 años de edad, Cristina Valls afirma tener muchas experiencias por vivir y sueña con expandir su talento hacia el teatro musical y la actuación cinematográfica, inspirada por figuras como Zendaya. No tiene intención de dejar de lado el baile o la actuación, buscando un equilibrio donde pueda actuar en una película musical, un sueño que considera uno de los más altos de toda su vida artística.

Finalmente, la canción que sirve de título a su nueva etapa habla sobre la necesidad de dejarse llevar y silenciar esa pequeña voz interna que a menudo comenta cada acción o palabra. Este mensaje central invita a la audiencia a abrirse y a mostrar la realidad de Cristina, quien trabaja cada día para avanzar, superando las expectativas ajenas y enfocándose en su propio crecimiento personal y artístico en este nuevo capítulo de su carrera.