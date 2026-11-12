Cristina Galilea denuncia violencia política en Ajamil de Cameros y presenta demanda por insultos en el pleno

La concejala Cristina Galilea demanda al teniente de alcalde Emilio Terroba por insultos en Ajamil de Cameros. La edil del Partido Riojano revela un año de presión y bloqueo de información por parte del PP riojano.

La concejala de la oposición Cristina Galilea, miembro del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros, ha anunciado formalmente que interpondrá una demanda judicial contra la corporación local tras años de presiones. El conflicto escaló drásticamente durante el pleno municipal celebrado el pasado 12 de agosto, donde el teniente de alcalde Emilio Terroba, del Partido Popular, la insultó gravemente. Esta acción legal marca el punto álgido de una disputa que incluye el bloqueo sistemático de información y acoso institucional por parte del equipo de gobierno.

Insultos graves en el pleno de agosto

El teniente de alcalde Emilio Terroba utilizó un lenguaje vejatorio hacia la edil Cristina Galilea durante el turno de ruegos y preguntas del día 12 de agosto. Ante una interrogativa sobre el estado de unos muros derrumbados, Terroba le espetó: "Aquí la única tonta y sinvergüenza que hay eres tú" e intentó justificar la acusación alegando que ella había calificado sus intervenciones como tonterías. La grabación de la sesión demuestra que, ante la réplica de la concejala, el edil continuó con frases como "A ver si te callas" y la calificó de "lista de los cojones".

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El alcalde, Eduardo García Galilea, también del Partido Popular, no intervino para mediar o calmar los ánimos. Por el contrario, sus comentarios ambiguos sugirieron que la petición de la edil era "dudosa" o estaba relacionada con sus movimientos en la zona con un tractor. La secretaria municipal se negó inicialmente a recoger los insultos en el acta, justificándose en que no tenía la obligación de transcribir agravios personales, aunque la Consejería de Política Local aclara que sí debe hacerlo si la concejala lo solicita.

Presión institucional y bloqueo de información

Cristina Galilea sostiene que los insultos del pasado 12 de agosto son la consecuencia de una campaña de acoso que ha soportado durante mucho tiempo su labor en la oposición. La edil señala que el gobierno local bloquea constantemente el acceso a la información municipal, obligándola a repetir preguntas en plenos sucesivos porque no recibe respuesta inmediata. En ocasiones, los vecinos le solicitan datos que la propia corporación les niega, lo que le impute cumplir con su función de representación y transparencia.

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Entre las agresiones verbales sufridas, la concejal recuerda frases como "¿por qué preguntas?" o "¿a ti que chorra te importa?". Esta falta de colaboración ha creado un entorno hostil en el municipio, una localidad de la sierra riojana donde apenas una decena de personas residen de forma habitual entre semana. La corporación está compuesta por el alcalde Eduardo García Galilea, el teniente de alcalde Emilio Terroba y la propia Galilea como única voz opositora.

Vías legales y respuesta de las instituciones

Tras los hechos de agosto, la concejal optó inicialmente por la vía de la mediación y remitió un requerimiento formal a través de su abogado para exigir una disculpa pública a Emilio Terroba. Sin embargo, en el pleno ordinario del pasado 2 de noviembre, el edil no cumplió con esta exigencia. Esta situación coincide con una denuncia similar de otra edil en Azofra, lo que ha reforzado la decisión de Cristina Galilea de no pasar por alto la situación y llevar el caso a los tribunales.

Cristina Galilea confirmó que ya había denunciado hechos similares ante la Guardia Civil hace dos años sin resultados satisfactorios. Ante la inacción administrativa y la falta de respuesta del teniente de alcalde, la edil ha decidido presentar una demanda judicial para frenar lo que considera una situación insostenible para el funcionamiento democrático del municipio. La alcaldía de Eduardo García Galilea mantiene su postura sin haber ofrecido una disculpa formal hasta la fecha.

Impacto en la vida municipal riojana

El conflicto en Ajamil de Cameros ilustra problemas estructurales en la convivencia política de pequeños municipios donde la oposición queda aislada. La negativa de la secretaria municipal a recoger los agravios en el acta, y la posterior aclaración de la Consejería de Política Local, evidencian lagunas en los protocolos de protección a la oposición. Cristina Galilea insiste en que su objetivo es aportar a la gestión local, pero rechaza cualquier trato vejatorio que atente contra su dignidad como representante pública.