Cristina Fernández Cubas recibe el Premio Nacional de Literatura

La escritora catalana Cristina Fernández Cubas ha sido galardonada con el Premio Nacional de Narración por su impacto en la literatura fantástica española.

El Ministerio de Cultura ha otorgado el Premio Nacional de Narración a la escritora y periodista catalana Cristina Fernández Cubas. Este reconocimiento oficial consagra a una de las figuras más relevantes de las letras hispánicas, destacando su contribución fundamental a la renovación del cuento contemporáneo en España. La decisión del jurado subraya la excelencia y coherencia de una obra literaria que ha transformado profundamente la percepción de la literatura fantástica en idioma español.

Trayectoria y estilo narrativo único

Cristina Fernández Cubas nació en Arenys de Mar, Barcelona, en 1945. Licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad de Barcelona, ejerce ambas profesiones mientras se consolida como autora principal del relato breve. Su narrativa se caracteriza por un estilo conciso y una capacidad imaginativa cargada de distorsión perceptiva de la realidad. Las historias presentadas por el jurado se convierten en experiencias perdurables que interpelan directamente al lector.

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El fallo oficial resalta una precisión narrativa impecable y un dominio absoluto del punto de vista. Además, valora la administración magistral de los silencios dentro de sus textos. Las obras cuestionan activamente los límites de la realidad, la identidad y el conocimiento humano. Esta independencia e irreverencia desafían las convenciones establecidas y abren nuevos caminos para las generaciones futuras de narradores.

Reivindicación del género y el misterio cotidiano

Considerada la mejor cuentista española, la trayectoria de Fernández Cubas sigue la tradición de autores como Edgar Allan Poe o Franz Kafka. Siempre se ha sentido fascinada por el misterio que puede insuflar al relato breve. Aunque también ha publicado novelas, lo hace con la sensación de que otros aspectos son secundarios frente a su verdadera vocación. Este premio máximo confronta esa idea y reivindica el género a través de una autora que aborda aquello que no se ve.

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Tusquets, editorial de la autora, envió un comunicado tras conocerse el fallo. En él destaca un autoanálisis donde Fernández Cubas define su trabajo más bien como inquietante que fantástico. Señala que lo fantástico asoma como forma de narrar, pero siempre parte de situaciones muy cotidianas, generalmente familiares. De repente surge un elemento que perturba todo, aunque luego desaparezca, dejando las cosas irremediablemente alteradas.

Composición del jurado y ceremonia oficial

El jurado estuvo presidido por Gonzalo Celorio Blasco, ganador del Premio Cervantes 2025. María José Gálvez, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, actuó como vicepresidenta. Entre los vocales figuraron Paloma Díaz-Mas, Fernando-Ignacio Ondo Ndjeng, Pilar Blanco, Alejandra Amatto y Juan David Correa. Jesús González González ejerció como secretario del comité evaluador.

La entrega del galardón tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. La fecha coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes y el Día del Libro. Este evento institucional marca un hito en la carrera de una autora que ya recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2023. El reconocimiento actual cierra un ciclo de silencio creativo de una década antes de la publicación de su última colección.