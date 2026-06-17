Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en la búsqueda del trofeo mundial frente a la ilusión de Los Leopardos del Congo

Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, se enfrenta a la República Democrática del Congo en un partido clave donde la experiencia portuguesa choca con el deseo congoleño de hacer historia en su regreso al Mundial tras 51 años.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo lidera la selección portuguesa en una nueva edición de la Copa Mundial , aspirando finalmente a conquistar el único trofeo que le falta.

Después de cinco intentos fallidos en los últimos veinte años, la leyenda lusa busca completar un palmarés legendario. Aunque ya no posee la misma velocidad e imprevisibilidad de su juventud, su instinto goleador y su determinación permanecen intactos. Portugal desembarca en el torneo con la mezcla de esperanza y presión que siempre envuelve a un equipo favorito.

El técnico español, que dirige a la selección, ha diseñado un planteamiento táctico que combina el control del balón y la solidez defensiva, aprovechando la capacidad de jugadores como João Cancelo y Nuno Mendes para sumarse al ataque desde las bandas. La columna vertebral del equipo está formada por arqueros como Diogo Costa, defensores como Rúben Dias y Gonçalo Inácio, mediocampistas creativos como Bruno Fernandes y Bernardo Silva, y delanteros como Vitinha y Pedro Neto, todos ellos al servicio de un Capitán que sigue siendo referencia mundial.

Por otro lado, la selección de la República Democrática del Congo, conocida como Los Leopardos, llega con la ilusión de romper su etiqueta de equipo asequible y dejar huella en su regreso a una Copa Mundial después de 51 años, cuando el país aún era conocido por otro nombre. Este partido inaugural para ambos combinados representa el choque entre la experiencia y la hambre de gloria de Portugal, y la sorpresa y el deseo de escribir historia del conjunto africano.

Los Leopardos cuentan en sus filas con jugadores como el portero Lionel Mpasi, los defensores Arthur Masuaku y Chancel Mbemba, y atacantes de peso como Yoane Wissa y Cedric Bakambu, quienes intentarán hacer frente al poderío ofensivo portugués. La historia del fútbol recordará este encuentro como el escenario donde Cristiano Ronaldo, siguiendo la estela de grandes figuras como Eusebio, busca su última corona mundial, mientras que el equipo congoleño sueña con convertirse en la revelación del torneo





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