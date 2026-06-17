Cristiano Ronaldo inicia su sexto Mundial ante la República Democrática del Congo

Portugal debuta en el Mundial 2026 contra la República Democrática del Congo, en el partido que podría ser el último de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. El encuentro se jugará en el NRG Stadium de Houston.

Cristiano Ronaldo inicia su sexta Copa del Mundo. El delantero portugués participará previsiblemente en su último Mundial con el objetivo de agrandar su leyenda: si ya es el único jugador que ha logrado marcar gol en cinco ediciones distintas del Mundial (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), este 2026 pretende incrementar esa marca.

La primera oportunidad para lograrlo será ante la selección congoleña, contra quien Portugal iniciará su andadura competitiva. La República Democrática del Congo hizo historia con su clasificación al vencer a Camerún y Nigeria, y eliminar a Jamaica en el repechaje internacional.

Este 2026 regresan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras una ausencia de 52 años (ya que en el Mundial de 1974 jugaron con el nombre de Zaire) capitaneados por Yoane Wissa, delantero del Newcastle, y Chancel Mbemba, defensa del Lille. El escenario del encuentro será el NRG Stadium, hogar de los Houston Texans de la National Football League.

No solo eso: estas instalaciones han acogido conciertos multitudinarios de Ariana Grande, Metallica o U2, ha sido sede de la Copa América Centenario y de varias ediciones de la Concacaf, siendo la más reciente, la Copa de Oro de la Concacaf 2025. Con una capacidad de 72,220 espectadores, acogerá 5 partidos de la fase de grupos, un encuentro de dieciseisavos y otro de octavos.

Portugal llega con un equipo sólido: Vitinha y João Neves del Paris Saint-Germain, el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, y Cristiano Ronaldo forman un combinado que da a Portugal la ilusión de los que no tienen nada que demostrar. El combinado entrenado por Sébastien Desabre, por su parte, parte con los deberes hechos al haber logrado clasificarse y ahora sus objetivos pasan por realizar un buen papel en el torneo.

El partido se disputará el 17 de junio en el NRG Stadium, en un encuentro marcado por la posible despedida del Mundial de Cristiano Ronaldo y el regreso histórico del combinado congoleño tras 52 años. Portugal, aspirante a avanzar con firmeza, se enfrenta a una RD Congo que llega con ilusión y sin presión tras una clasificación memorable. Este duelo promete emociones y será el primer paso para ambos en el camino hacia la gloria mundialista





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