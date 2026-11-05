Cristiano Ronaldo anuncia su retiro oficial de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo confirma su retiro de la selección portuguesa tras 23 años y 234 partidos. El delantero de 41 años deja récords históricos y la camiseta número 7.

Cristiano Ronaldo ha confirmado oficialmente su retirada de la selección de fútbol de Portugal, poniendo fin a una carrera internacional que abarca más de dos décadas. El delantero de 41 años anunció esta decisión un jueves, marcando el fin de una era para la selección lusa tras 23 años de servicios ininterrumpidos. Este anuncio concluye un periodo de incertidumbre reciente, originado cuando el jugador abandonó la concentración nacional el mes pasado.

Motivo inicial de la retirada

La situación que precipitó este anuncio surgió el mes pasado, cuando Ronaldo fue informado de que no sería titular en el partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca. Ante esta decisión técnica, el futbolista decidió abandonar la concentración de la selección portuguesa en ese momento. Este incidente sirvió como el detonante para que Ronaldo reflexionara sobre su futuro en el equipo nacional y tomara la decisión definitiva de poner punto final a su etapa como internacional.

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Carrera histórica y récords

Desde su debut en 2003, Cristiano Ronaldo ha establecido un legado estadístico sin precedentes en el fútbol mundial. Ha disputado un total de 234 partidos con la camiseta de su país, superando el récord mundial de participaciones internacionales. Además, ha marcado 146 goles con la selección, consolidando su estatus como el máximo goleador de la historia en competiciones de selecciones nacionales.

A lo largo de su trayectoria, el delantero portugués ha representado a su nación en seis Copas del Mundo. Su mejor desempeño en estas instancias se produjo durante el torneo celebrado en Alemania en 2006, donde Portugal logró alcanzar las semifinales. Estos logros individuales y colectivos han cimentado su posición como una de las leyendas más importantes del deporte.

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Declaraciones oficiales del jugador

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Ronaldo se dirigió directamente al pueblo portugués para gestionar la transición de su legendaria camiseta número siete. Declaró que para la afición ha llegado el momento de devolver el dorsal, expresando que nunca sintió que ese número le perteneciera exclusivamente. Durante 23 años, consideró un privilegio y una responsabilidad vestirlo, defenderlo y llevarlo a estadios de todo el mundo.

Ronaldo también compartió aspectos emocionales detrás de su decisión. Afirmó que no se trata de una elección tomada únicamente con la mente, sino también con el corazón. Describió el viaje iniciado en agosto de 2003 como un período que cambió su vida para siempre, pero que ahora ha llegado a su fin. Este mensaje busca cerrar el ciclo con la misma pasión con la que lo inició hace más de dos décadas.

Impacto y futuro del futbolista

El retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal representa un cambio estructural significativo para el futuro del equipo nacional. La pérdida de su experiencia y capacidad goleadora dejará un vacío considerable en la plantilla. Sin embargo, la salida de este jugador de élite permite a la federación portuguesa pensar en nuevas generaciones y nuevas estrategias para los próximos torneos internacionales.