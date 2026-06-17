Cristiano Ronaldo a los 41 años: la dieta y disciplina que sustentan su leyenda

El futbolista portugués, a punto de jugar su sexto Mundial, explica cómo su estricta alimentación, basada en proteínas, grasas saludables y la eliminación de azúcares y harinas refinadas, le permite mantenerse en la élite a una edad avanzada para el fútbol de alto nivel. Su chef detalla los alimentos que componen sus comidas diarias y los cambios nutricionales que ha introducido para prolongar su carrera y reducir su edad biológica.

Cristiano Ronaldo , a sus 41 años, se mantiene como un referente en el mundo del deporte no solo por su talento y logros, sino también por su increíble longevidad y disciplina física.

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, su legado va más allá de los goles y los títulos; se sustenta en su capacidad para mantener un nivel élite durante más de dos décadas. A punto de disputar su sexto Mundial, Ronaldo no tiene decidida la retirada y aspira a alcanzar la mítica cifra de los 1.000 goles, lo que requeriría que siga jugando hasta los 42 años.

Este hito sin precedentes solo es posible gracias a un compromiso absoluto con su preparación física, descanso y alimentación, áreas que han evolucionado con el tiempo para adaptarse a las necesidades de su cuerpo en cada etapa de su carrera. Su dieta, rigurosamente controlada y adaptada, es una pieza clave en este puzle





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