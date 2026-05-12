Crisis Total en Oriente Medio: Estados Unidos e Irán al Borde de la Guerra

Donald Trump califica de basura la propuesta de paz de Irán mientras el estrecho de Ormuz se convierte en el epicentro de una crisis energética global y una movilización militar internacional.

La situación geopolítica en el Medio Oriente ha alcanzado un punto de ebullición peligroso, marcando una fase de extrema tensión entre Estados Unidos e Irán .

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado el estado actual del alto el fuego como crítico, manifestando un profundo rechazo hacia la propuesta de paz más reciente enviada por Teherán. Según las declaraciones del mandatario, el documento recibido es básicamente basura y no representa una base viable para el diálogo, a pesar de que diversos informes sugerían que la propuesta iraní incluía concesiones significativas respecto a su programa nuclear.

Este estancamiento diplomático amenaza con devolver la región a una guerra abierta y prolongada, agravando una crisis energética mundial que ya se siente en los mercados internacionales debido al control asfixiante que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz y el bloqueo de puertos iraníes implementado por Washington. En respuesta a estas declaraciones, la República Islámica de Irán ha adoptado una postura beligerante y defensiva.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha utilizado la red social X para advertir que las fuerzas armadas del país se encuentran en total estado de alerta y plenamente preparadas para responder a cualquier tipo de agresión externa. Qalibaf subrayó que el ejército está listo para infligir una lección contundente a quien ose atacar el territorio nacional, reflejando un clima de hostilidad mutua donde la diplomacia parece haber quedado en segundo plano.

Paralelamente, se ha instado a la población civil en zonas estratégicas a abandonar sus hogares y alejarse al menos un kilómetro de puntos sensibles para evitar peligros innecesarios, lo que sugiere que Teherán prevé una posible escalada militar inmediata. El impacto económico de este conflicto es ya una realidad palpable y alarmante.

La Agencia Internacional de la Energía ha alertado que la guerra está drenando aproximadamente 14 millones de barriles de crudo al día, una cifra que supera cualquier otra crisis energética registrada en la historia moderna. Ante este panorama, se ha hecho un llamado urgente al ahorro de energía a nivel global para mitigar la escasez.

Para combatir el aumento desmedido de los precios de los hidrocarburos en su propio país, el presidente Donald Trump ha confirmado su intención de suspender temporalmente el impuesto federal al combustible. Esta medida, que busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses, conllevaría un costo para el gobierno de unos 500 millones de dólares semanales y requiere la aprobación del Congreso para ser ejecutada.

El secretario de Energía, Chris Wright, ha respaldado esta iniciativa, asegurando que cualquier acción para reducir los costos en las gasolineras cuenta con el apoyo total de la administración. En el plano internacional, el Reino Unido y Francia han tomado la iniciativa para estabilizar el tráfico marítimo en una de las rutas más críticas del mundo.

Ambos países copresidirán una reunión telemática con ministros de Defensa de más de 40 naciones con el objetivo de impulsar una misión multinacional en el estrecho de Ormuz. El ministro británico de Defensa, John Healey, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, liderarán los debates para coordinar las contribuciones militares necesarias para reabrir y asegurar el paso marítimo.

Londres ha enfatizado que es momento de transformar los acuerdos diplomáticos en planes militares concretos, asegurando que la comunidad internacional no solo hable, sino que esté preparada para actuar con firmeza para restablecer la confianza en el transporte marítimo global. Curiosamente, a pesar de la inestabilidad geopolítica, los mercados financieros han mostrado una resiliencia inesperada.

El S&P 500 repuntó un 0,19 por ciento hasta los 7.412 puntos, mientras que el Nasdaq avanzó un 0,1 por ciento y el Dow Jones cerró en los 49.704 puntos. Empresas como Caterpillar, Honeywell y Cisco fueron algunas de las más beneficiadas en la sesión.

No obstante, la tensión persiste en el ámbito diplomático, especialmente con respecto al papel de Pakistán. Información difundida por la cadena CBS ha puesto en duda la neutralidad de Islamabad como mediador, sugiriendo que pudieron existir maniobras para proteger aeronaves de ataques estadounidenses, lo que complica aún más la búsqueda de una salida pacífica al conflicto





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