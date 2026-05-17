Crisis Social y Violencia en Bolivia: Operativos Militares y Demandas de Renuncia al Gobierno

La Defensoría del Pueblo reporta 47 detenidos y heridos tras intensos enfrentamientos en La Paz durante operativos para liberar carreteras bloqueadas por manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La situación sociopolítica en Bolivia ha alcanzado un punto de extrema tensión tras la ejecución de operativos conjuntos entre las fuerzas militares y policiales con el objetivo de liberar las principales vías de comunicación en el departamento de La Paz.

De acuerdo con el reporte emitido por la Defensoría del Pueblo, estas intervenciones, diseñadas para desbloquear las carreteras que conectan la sede de gobierno con el resto del territorio nacional, derivaron en violentos enfrentamientos que resultaron en la detención de 47 personas y al menos cinco heridos. Pedro Callisaya, el defensor del Pueblo, informó que su institución ha mantenido un monitoreo constante sobre la situación jurídica de los detenidos en las ciudades de La Paz y El Alto, gestionando la asignación de abogados de defensa pública para garantizar el debido proceso.

Entre los lesionados, se han reportado ciudadanos con afectaciones graves en las zonas ocular y facial, quienes requirieron atención médica urgente debido al impacto de los agentes dispersantes y otros elementos utilizados durante las refriegas. Este escenario de conflicto se enmarca en una crisis económica persistente y una severa escasez de combustibles que ha llevado a diversos sectores sociales a la movilización.

Los sindicatos mineros, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz han liderado las protestas, exigiendo la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz, bajo la premisa de que su administración ha sido incapaz de resolver los problemas estructurales del país. Las manifestaciones han estado marcadas por una fuerte resistencia, especialmente en zonas como Río Seco en El Alto, donde los manifestantes respondieron al uso de gases lacrimógenos con el lanzamiento de piedras y cargas de dinamita, herramientas comunes en las protestas del sector minero.

La Defensoría del Pueblo ha expresado su profunda preocupación por las vulneraciones a los derechos humanos registradas durante estos operativos, señalando que existen múltiples denuncias en proceso de verificación institucional sobre el uso desproporcionado de la fuerza. Un aspecto particularmente alarmante de estos disturbios ha sido la agresión sistemática contra el ejercicio periodístico.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ha denunciado que informadores de canales locales de televisión fueron víctimas de emboscadas organizadas por grupos de bloqueadores en el sector de Lipari, al sur de La Paz. En este lugar, los periodistas fueron retenidos violentamente y se reportó la destrucción de equipo técnico, incluyendo teléfonos móviles, mientras intentaban cubrir el repliegue de las fuerzas policiales y militares que habían sido forzados a retroceder debido al uso de explosivos y pedradas por parte de los manifestantes.

Callisaya ha instado a todas las partes a proteger la labor informativa, subrayando que la libertad de prensa es fundamental incluso en contextos de alta conflictividad social. Tras once días de bloqueos prolongados, el Gobierno intentó establecer un 'corredor humanitario' para permitir el flujo de suministros críticos, como oxígeno medicinal y combustible, esenciales para la supervivencia de la población civil.

Aunque la operación logró el desbloqueo parcial de la carretera troncal que une La Paz con la región de Oruro, la tensión persiste. Para evitar un derramamiento de sangre mayor, el Ejecutivo ordenó el repliegue estratégico de las fuerzas de seguridad. En medio de este clima de hostilidad, la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Iglesia católica, busca generar espacios de diálogo que permitan la desescalada del conflicto y fomenten la reconciliación nacional.

La prioridad actual, según Callisaya, debe ser la protección de la vida y la integridad física de todos los bolivianos, mientras se evalúan posibles reformas constitucionales para mitigar la inestabilidad política que atraviesa la nación





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