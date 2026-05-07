Crisis Sanitaria y Política por Brote de Hantavirus en el Crucero MV Hondius

Dos ciudadanos británicos entran en aislamiento y estalla un conflicto político entre el Gobierno de España y Canarias por la llegada del crucero infectado.

La situación sanitaria derivada del brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha tomado un giro complejo con la repatriación de ciudadanos británicos hacia su país de origen.

Según ha informado oficialmente la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, conocida como UKHSA, dos personas de nacionalidad británica que se encontraban en el buque han regresado al territorio británico y se han visto obligadas a entrar en un régimen estricto de autoaislamiento. Para garantizar que el virus no se propague en la comunidad, ambos pasajeros están siguiendo protocolos sanitarios rigurosos.

El traslado de los afectados no fue un proceso sencillo, requiriendo la movilización de un avión medicalizado especialmente equipado para el transporte de pacientes con patologías infecciosas. Esta aeronave despegó durante las primeras horas de la madrugada desde las islas Canarias, iniciando un trayecto crítico que incluyó una escala técnica en la ciudad de Valencia para realizar el repostaje necesario de combustible.

Finalmente, el avión aterrizó en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, a las 08:54 hora local, según confirmaron fuentes periodísticas presentes en el lugar. Este despliegue logístico subraya la gravedad de la situación y el esfuerzo internacional coordinado para evitar que el hantavirus, una enfermedad zoonótica que puede causar cuadros respiratorios severos y complicaciones sistémicas, se extienda más allá de los pasajeros ya infectados.

Paralelamente a la emergencia médica, ha estallado un conflicto político de proporciones considerables entre las autoridades regionales de las islas Canarias y el Gobierno central de España. El presidente de la comunidad canaria, Fernando Clavijo, ha manifestado su profundo malestar y ha elevado el tono de sus críticas contra el gabinete liderado por Pedro Sánchez.

El motivo de esta indignación radica en la decisión unilateral del Gobierno de España de autorizar el atraque del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona, situado en la isla de Tenerife. Clavijo ha calificado la actuación de la administración central como un acto de deslealtad institucional, alegando que existió una estrategia de ocultación deliberada.

Según el mandatario autonómico, mientras los responsables del Ministerio de Sanidad aseguraban en reuniones técnicas que el buque continuaría su rumbo hacia Ámsterdam, donde se encuentra la sede de la naviera, el Gobierno central ya estaba negociando y pactando los detalles de la llegada del barco a territorio canario con la Organización Mundial de la Salud. Esta discrepancia en la información suministrada ha generado una crisis de confianza severa, ya que el presidente de Canarias sostiene que su administración fue mantenida en la ignorancia sobre un asunto que afecta directamente a la salud pública de su población y a la seguridad de sus puertos.

En cuanto a la gestión operativa del buque, el Gobierno de España ha confirmado que el crucero afectado se dirige actualmente hacia las costas españolas y se espera que llegue a la isla de Tenerife en un plazo aproximado de tres días. El calendario de actuación ya ha sido establecido, fijando el inicio de la evacuación de los pasajeros para el día 11 de mayo.

Esta operación de desembarco requerirá una coordinación milimétrica entre los servicios de sanidad, seguridad y control portuario para evitar cualquier riesgo de contagio accidental durante la salida de los turistas. Ante la tensión política imperante, se ha programado una reunión urgente a las 12:00 horas entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Víctor Angel Torres, junto al presidente Fernando Clavijo.

El objetivo de este encuentro es intentar mitigar el conflicto y coordinar los protocolos sanitarios necesarios para el manejo de los casos sospechosos y confirmados de hantavirus. El hantavirus es conocido por su capacidad de provocar el síndrome cardiopulmonar, lo que obliga a que todas las medidas de contención sean extremadamente rigurosas y vigiladas.

La comunidad internacional observa con atención cómo se gestiona este incidente, ya que la intersección entre el turismo de cruceros y las enfermedades emergentes representa un desafío constante para la seguridad sanitaria global. La resolución de este conflicto no solo dependerá de la eficacia médica, sino también de la capacidad de los líderes políticos para recuperar la transparencia en la comunicación interadministrativa





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