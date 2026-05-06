Crisis Sanitaria por Hantavirus: Parada de Emergencia en Gran Canaria de Vuelo Medicalizado

Un avión de traslado sanitario con pacientes contagiados de hantavirus desde el crucero MV Hondius aterrizó en Gran Canaria debido a fallos técnicos en el sistema de aislamiento.

Una situación de emergencia sanitaria ha puesto en alerta a las autoridades de las Islas Canarias tras el aterrizaje no programado de una aeronave medicalizada en el aeropuerto de Gran Canaria .

Este avión, que procedía de Cabo Verde, transportaba a personas contagiadas por el virus hantavirus, quienes habían contraído la enfermedad mientras se encontraban a bordo del crucero MV Hondius. El aterrizaje forzoso no estaba contemplado en el plan original de traslado, pero se volvió estrictamente necesario debido a una avería crítica en la válvula que alimenta la burbuja de aislamiento, un elemento fundamental para evitar que el patógeno se disperse y para proteger tanto al personal médico como al resto de los tripulantes.

Mientras tanto, una segunda aeronave logró completar su trayecto sin incidentes, aterrizando la tarde del miércoles en los Países Bajos, cumpliendo así con el itinerario previsto para una parte de los evacuados. El proceso de evacuación ha sido sumamente complejo y ha requerido una coordinación internacional exhaustiva. En total, tres personas sospechosas de contagio fueron retiradas del buque, entre ellas el propio médico del crucero, quien también resultó afectado por el brote.

Para lograr el traslado desde la nave MV Hondius, que se encontraba anclada frente a las costas de Cabo Verde, fue necesario el despliegue de otra embarcación auxiliar que se acercó al crucero para recoger a los pasajeros uno a uno. Todo este procedimiento se llevó a cabo bajo estrictas medidas de bioseguridad, utilizando trajes de protección individual 'EPIs' de alta gama.

Una vez que los pacientes llegaron al puerto de Praia, fueron recibidos por una flota de ambulancias que los trasladaron con urgencia hacia el aeropuerto para iniciar su viaje hacia Europa. Los pacientes identificados son un ciudadano neerlandés de 41 años, un británico de 56 y un alemán de 65 años. La incertidumbre inicial sobre el motivo de la parada en Gran Canaria generó diversas versiones.

Las primeras informaciones sugerían que el avión necesitaba una recarga de combustible urgente, especialmente después de que Marruecos denegara el permiso para aterrizar en su territorio. Sin embargo, la Moncloa desmintió rápidamente esta versión, informando que el problema era mucho más grave: un fallo en el sistema eléctrico del soporte vital de uno de los pacientes, específicamente el del médico del crucero.

Esta falla técnica despertó el temor de que la burbuja de aislamiento pudiera colapsar, comprometiendo la seguridad sanitaria del vuelo. Ante esta emergencia, el paciente tuvo que ser conectado inmediatamente al sistema eléctrico del aeropuerto de Gran Canaria, donde permanece estable a la espera de que llegue un avión de sustitución que permita completar el trayecto hacia los Países Bajos.

El Gobierno español ha insistido en que se están siguiendo todos los protocolos internacionales de seguridad y que todos los pasajeros y tripulantes utilizan mascarillas y equipos de protección adecuados. Más allá de los tres evacuados principales, la situación del brote de hantavirus sigue evolucionando con inquietud en Europa. Se ha reportado que un ciudadano francés presenta síntomas compatibles con el virus, lo que, de confirmarse, representaría el primer caso de contagio fuera del entorno cerrado del barco.

Esta noticia ha causado un impacto mediático considerable en Francia, donde incluso algunos programas de televisión han abordado la noticia con un tono irónico, cuestionando si el mundo se enfrenta a una nueva pandemia, aunque los expertos han desmentido rápidamente tal posibilidad. A esto se suma la confirmación de un nuevo caso positivo en Zúrich, Suiza, donde un antiguo pasajero del crucero ha sido ingresado en un hospital tras desarrollar la enfermedad.

La vigilancia epidemiológica se mantiene máxima en los países afectados para evitar que el virus se propague más allá de los casos ya identificados vinculados al MV Hondius





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