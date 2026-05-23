Crisis sanitaria en África: brote epidémico del ébola en la República Democrática del Congo

Durante las últimas semanas, mientras en Europa había un brote de hantavirus, comenzó a desatarse en el África central una crisis sanitaria mortífera: la del ébola. La OMS ha contabilizado hasta la fecha 2869 casos confirmados y 1984 muertes.

Salud ! es lo que deseamos a la gente que queremos porque, sin ella, todo lo demás es mucho más difícil. Cada sábado, nos acercamos a este asunto universal a través de un boletín que presta especial atención a la sanidad pública, da un carinho a las buenas noticias (que falta nos falta) y deja en tu bandeja de entrada información de servicio público para malestar menos y vivir mejor.

Cada semana, nuestro boletín '¡Salud!

' te trae las novedades de la actualidad sanitaria y científica que afectan a tu día a día— Te enviamos '¡Salud! ' todas las semanas si te suscribes de forma gratuita en este enlace. Conductores en un puesto de control contra el ébola en el noreste de la República Democrática del Congo en una imagen de archivo.

Hace un par de semanas, mientras desde Europa teníamos el foco puesto en un barco donde había surgido un brote de hantavirus, comenzaba a desatarse en el corazón de África una crisis sanitaria mucho más mortífera: la del ébola. La Organización Mundial de la Salud ha contabilizado 2869 casos y 1984 muertes por el virus





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ébola República Democrática Del Congo OMS Médicos Sin Fronteras Investigadores Rusas Tratamiento Dental Procedimiento Expulsorio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El ébola pone en jaque al Mundial: República Democrática del Congo tiene un problemaEl país ha cancelado su preparación en Kinsasa por el brote de ébola conocido como Bundibugyo que ha dejado ya al menos 132 muertes.

Read more »

Emergencia sanitaria mundial en la República Democrática del Congo por ébolaLa República Democrática del Congo ha sido escenario de 17 brotes de ébola, más que ningún otro país. Un brote actual se ha cobrado la vida de más de 100 personas y sigue representando una amenaza constante en las economías rurales.

Read more »

Enfrentamiento en régimen hospitalario por el brote de ebola en República Democrática del CongoUn grupo de manifestantes enfurecidos incendió parte de un hospital en el epicentro del brote de ebola en el este de República Democrática del Congo, luego de que se les impidiera llevarse el cuerpo de un joven fallecido por el virus. El suceso ocurrió luego de la cancelación de la concentración previa al Mundial de fútbol en la capital, Kinsasa, debido al brote.

Read more »

Al menos 160 personas mueren en República Democrática del Congo en un posible brote de ébolaUganda ha confirmado dos casos importados en Kampala, mientras que Sudán del Sur está realizando análisis de laboratorio para verificar un caso sospechoso detectado en el estado de Ecuatoria Occide...

Read more »