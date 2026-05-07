Crisis institucional en Canarias por el traslado del crucero MV Hondius y brote de hantavirus

El traslado del crucero MV Hondius a Tenerife, marcado por casos de hantavirus, ha provocado un fuerte choque entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario debido a la falta de coordinación y la gestión de la información sanitaria.

La llegada del crucero de lujo MV Hondius al puerto de Granadilla de Abona en Tenerife ha desencadenado una tormenta política y administrativa de magnitudes considerables.

El motivo central de la disputa es la detección de contagios por hantavirus a bordo, una situación que ha puesto en evidencia las profundas grietas en la coordinación entre el Gobierno de España y el Gobierno de las Islas Canarias. El conflicto no radica únicamente en la decisión técnica de trasladar la embarcación, la cual fue impulsada por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino en la manera en que se gestionó la comunicación.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado su indignación ante lo que describe como una carencia absoluta de información veraz y oportuna por parte de las autoridades centrales, señalando que la decisión fue tomada sin contar con la opinión ni la anuencia del ejecutivo regional. El choque institucional se intensificó durante una serie de conversaciones telefónicas sumamente tensas entre el presidente canario y la ministra de Sanidad, Mónica García.

Según diversas fuentes, Clavijo, quien se encontraba en Bruselas participando en reuniones con la Comisión Europea, quedó perplejo al enterarse de que el buque ya tenía rumbo hacia el archipiélago. El líder canario cuestionó repetidamente los fundamentos del acuerdo con la OMS y sugirió que, si los pasajeros estaban sanos, no había razón para arriesgar la seguridad sanitaria de las islas.

Propuso, como alternativa más segura y eficiente, el traslado de los afectados mediante aviones medicalizados en lugar de prolongar el viaje del crucero desde Cabo Verde, un trayecto que implicaría tres días de navegación con el riesgo latente de que surgieran nuevos contagios entre la tripulación y los turistas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se reveló un cambio repentino de criterio en las reuniones técnicas.

Inicialmente, se había contemplado que el MV Hondius se dirigiera hacia los Países Bajos, pero una nueva comunicación de la OMS alteró los planes, argumentando que Cabo Verde no disponía de la infraestructura necesaria para gestionar una emergencia sanitaria de este tipo. Ante esto, la ministra de Sanidad defendió la postura del Gobierno central alegando que existía un deber moral y legal, especialmente considerando que a bordo se encontraban catorce ciudadanos españoles.

La respuesta de la ministra fue tajante, indicando que la decisión no estaba sujeta a la aprobación o el gusto del presidente regional, sino a una necesidad imperativa de salud pública y protección consular. Desde la perspectiva del Gobierno canario, la preocupación es estrictamente técnica y sanitaria.

El equipo de Clavijo recordó que las islas cuentan con una capacidad extremadamente limitada para manejar casos críticos, mencionando específicamente la existencia de una sola cama de alto requerimiento disponible para este tipo de contingencias. Esta vulnerabilidad del sistema sanitario regional hizo que el Servicio Canario de la Salud solicitara formalmente datos clínicos detallados sobre el estado del paciente grave a bordo para evaluar si realmente podían garantizar una respuesta médica adecuada sin poner en riesgo al personal sanitario ni a la población local.

A pesar de los intentos de Madrid por minimizar el conflicto, alegando que hubo un contacto permanente, la sensación en Canarias es la de haber sido utilizados como un destino logístico sin considerar los riesgos epidemiológicos locales. El desenlace de estas cuarenta y ocho horas de crisis se resume en un intercambio de comunicaciones formales y pantallazos de peticiones urgentes que evidencian la falta de protocolos claros en situaciones de emergencia sanitaria internacional.

Mientras que el Gobierno central insiste en que actuó bajo los estándares internacionales y el deber de asistencia, el Gobierno de Canarias denuncia una imposición unilateral que ignora la autonomía regional y la realidad de sus recursos hospitalarios. Este episodio deja al descubierto la fragilidad de las relaciones institucionales cuando chocan las directrices globales de organismos como la OMS con las capacidades operativas de los territorios autónomos, transformando una crisis médica en un conflicto político de primer orden





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