Análisis detallado de los recortes presupuestarios y la reducción de espacios culturales en RTVE bajo la gestión de José Pablo López, con datos de años 2023 a 2025.

La Corporación de Radio y Televisión Española ( RTVE) está experimentando un cambio estructural profundo bajo la dirección de José Pablo López, quien ha priorizado la búsqueda de audiencia y la alineación con los intereses políticos del Gobierno sobre la programación cultural tradicional. Esta estrategia ha resultado en una contracción significativa de los recursos asignados a la cultura, evidenciada en las memorias anuales de la entidad pública.

Desplome presupuestario en dos años

Los datos financieros confirman una reducción drástica en la partida dedicada al macrogénero cultural y educativo. Tras alcanzar un gasto de 86,64 millones de euros en 2023, la asignación cayó a 78,58 millones en 2024 y se desplomó hasta los 67,67 millones en 2025. En dos años, el recorte acumulado asciende a casi 19 millones de euros, lo que representa una contracción del 21,8 por ciento del presupuesto total.

Also read RTVE multiplica por dos el gasto en tres programas de infoentretenimiento durante la precampaña electoral

Para contextualizar la magnitud de este descenso, es importante notar que este recorte equivale a lo que cuesta mantener entre 14 y 15 millones de euros en otras partidas. En contraste, durante el mismo bienio, el presupuesto para entretenimiento y magacines creció un 18,3 por ciento, añadiendo 33,36 millones de euros hasta alcanzar los 215,47 millones en 2024. Esta divergencia financiera marca un giro claro en las prioridades de la corporación.

Reducción de horas en Televisión Española

La caída financiera se refleja directamente en la parrilla de programación de Televisión Española. Las horas dedicadas a cultura y educación pasaron de 6.967 en 2023 a 6.069 en 2025. Cabe destacar que RTVE agrupa bajo un mismo epígrafe la programación educativa y la cultural, lo que incluye programas como 'Cifras y Letras', 'Yo soy de FP' o 'Aquí hay trabajo'. Sin embargo, la tendencia negativa es aún más pronunciada si nos centramos en la cultura pura.

Advertisement

En la categoría estricta de cultura, que abarca artes plásticas, literatura, teatro, cine de autor y música, la emisión ha disminuido considerablemente. En 2023, TVE emitió 3.120 horas de cultura pura, equivalentes al 7,1 por ciento de su parrilla total. En 2024, la cifra descendió a 2.987 horas, representando el 6,8 por ciento del tiempo de aire. Para 2025, la emisión tocó suelo con apenas 2.390 horas, lo que supone un 5,5 por ciento de toda la emisión televisiva total.

Cambios en La 2 y auge de la actualidad política

El canal La 2, históricamente concebido como el espacio cultural de la televisión pública, ha sufrido una mutación notable. El epígrafe conjunto de cultura y educación cayó del 71,4 por ciento en 2023 al 58 por ciento en 2025, lo que supone una reducción de 1.172 horas de emisión. Este retroceso contrasta con el crecimiento de los bloques de entretenimiento y actualidad política.

En La 1, el bloque de entretenimiento, magacines y actualidad representa hoy el 41,7 por ciento de la emisión, frente al 35,3 por ciento de 2023. Incluso en La 2, el peso del entretenimiento y las tertulias ha pasado del 10,3 al 23,8 por ciento de su parrilla. José Pablo López, quien asumió la presidencia de la Corporación de RTVE a finales de 2024 tras dos años como director de Contenidos Generales, ha desplegado una estrategia centrada en programas como 'La Revuelta', 'Malas lenguas' y 'Directo al grano', buscando sintonizar con los intereses del Gobierno.

El caso simbólico de El Ojo Crítico

El caso más emblemático de esta reorientación estratégica es el destino de 'El Ojo Crítico', el magacín diario de Radio Nacional de España (RNE). Durante más de cuarenta años, este programa fue la columna vertebral de la información cultural en la emisora, emitiéndose de tres a cuatro de la tarde. Ningún ejecutivo anterior se había atrevido a sacarlo de la antena principal.

Advertisement

Sin embargo, José Pablo López tomó la decisión de desterrar el programa a Radio 5, el canal temático de noticias, lo que redujo su audiencia de los 110.000 oyentes diarios a menos de 30.000. Aunque se creó una edición los sábados tras la protesta de la plantilla, la medida fue criticada ampliamente. Anteriormente, el director de RNE, Santamaría, había elogiado el programa calificándolo erróneamente de "Titanic" en lugar de "mascarón de proa", un lapsus que muchos en la redacción consideran una premonición del actual estado de la programación.

Respuesta oficial y contexto político

Ante las consultas sobre esta situación, RTVE respondió a ABC argumentando que no hay un achicamiento general, señalando que se gastaron 15,7 millones de euros en cultura y sociedad en 2025, frente a 20,4 millones solo hasta octubre de 2026. La corporación suma a esto el 6 por ciento de cine español, otros 37 millones, y 3 millones en animación, documentales, ficción y series infantiles. No obstante, la designación de José Pablo López, con el respaldo clave de los actuales gobernantes, indica que la cultura ha pasado a ser un peaje incómodo en esta nueva estrategia comercial y gubernamental.