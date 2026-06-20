Crisis en Oriente Medio: Witkoff viaja a Suiza entre bombardeos en Líbano y tensiones sobre el acuerdo EE.UU.-Irán

El enviado estadounidense Steve Witkoff se desplaza a Suiza para reanudar conversaciones técnicas con Irán, mientras Israel continúa sus ataques en el sur del Líbano y facciones radicales iraníes critican el memorandum de entendimiento. Se analiza el impacto de la violencia en las negociaciones nucleares y el papel de Hezbollah.

El enviado especial de Estados Unidos , Steve Witkoff , se dirige a Suiza mientras el gobierno de Washington y las autoridades de Teherán trabajan para reactivar las conversaciones técnicas que habían sido pospuestas debido a la reciente escalada de violencia.

Se prevé que Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, también se integre a la delegación estadounidense en las nuevas rondas de diálogo. Paralelamente, al menos 16 civiles han fallecido en una serie de ataques aéreos ejecutados por el ejército israelí contra localidades del sur del Líbano. El ejército libanés indicó que los bombardeos apuntaban a obstaculizar los esfuerzos encaminados a restablecer la estabilidad en la zona.

El alto el fuego acordado entre Israel y el grupo chiita Hezbollah fue renovado formalmente el día de ayer, aunque persisten los incidentes que ponen en riesgo su cumplimiento. El expresidente Trump reafirmó públicamente que mantiene una relación positiva con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aun cuando en los últimos días han surgido diferencias debido a la ofensiva militar israelí en territorio libanés y sus efectos colaterales en el marco del acercamiento entre Estados Unidos e Irán.

Los combates sostenidos entre las fuerzas de defensa israelíes y combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano amenazan la viabilidad de un memorandum de entendimiento suscrito entre Washington y Teherán, cuyo objetivo es poner fin a la escalada regional. El acuerdo provisional contempla un cese de hostilidades en el Líbano que protegería a Hezbollah, histórico aliado de Irán, de futuros ataques israelíes, siempre que el grupo no lance cohetes contra Israel.

Sin embargo, los enfrentamientos en terreno libanés obligaron a posponer las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán, que debían iniciar la compleja negociación sobre temas estructurales como el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones internacionales. Hezbollah, movimiento islamista chiita financiado y armado por Irán que cuenta con una de las milicias más poderosas de Oriente Medio, mantiene un conflicto de décadas con Israel.

Su consolidación como actor político y militar en el Líbano data de la década de 1980. Israel ha protagonizado varias campañas militares contra Hezbollah, destacando la guerra de 2006 desencadenada tras la incursión transfronteriza del grupo y la captura de dos soldados israelíes. En octubre de 2023, tras el inicio de los bombardeos israelíes en Gaza en represalia por el ataque de Hamas, Hezbollah comenzó a lanzar cohetes hacia el norte de Israel.

Un año de enfrentamientos transcurrió hasta que Israel eliminó al líder histórico de Hezbollah, Hassan Nasrallah. En noviembre de 2024, ambas partes aprobaron un acuerdo de alto el fuego que exigía la retirada israelí del sur del Líbano.

No obstante, las tropas israelíes mantuvieron posiciones más allá del plazo acordado y realizaron ataques casi diarios, acusando a Hezbollah de violar los términos. Una nueva espiral de violencia se desató a finales de febrero cuando Israel y Estados Unidos llevaron a cabo un ataque aéreo que causó la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán. A comienzos de marzo, Hezbollah reanudó sus disparos contra el norte de Israel en represalia por los bombardeos contra objetivos iraníes.

El Ministerio de Salud libanés informó que más de 3.900 personas han muerto en el país desde el inicio de la actual escalada militar. El primer párrafo del memorandum de 14 puntos estipula que el cese de las hostilidades en el Líbano es una condición esencial para la aplicación del acuerdo.

Un comentario publicado en un medio de comunicación iraní de gran influencia advirtió al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, que no viaje a Europa para reunirse con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"¡Señor Araghchi! No existe justificación alguna para reunirse con Witkoff", escribió la agencia semioficial Tasnim, cercana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de línea dura. El editorial sostuvo que el primer artículo del memorandum, que exige el fin de los combates en todos los frentes incluido el Líbano, "ha sido, en la práctica, completamente violado".

Tasnim indicó que esta disposición "ha sido vulnerada abierta y oficialmente por las extensas acciones militares de Israel en el sur del Líbano", por lo que "cualquier continuación de las conversaciones con funcionarios estadounidenses sería un grave error y, de hecho, le daría permiso a Estados Unidos para seguir violando el memorandum". El texto añadió: "Los funcionarios encargados de las negociaciones no solo deberían suspender todas las conversaciones futuras, sino que, antes de que sea demasiado tarde, también deberían cerrar por completo el estrecho de Ormuz".

El propio Araghchi enfatizó el viernes, en una conversación telefónica con su homólogo pakistaní, la "responsabilidad de Estados Unidos de poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano". Reportes de CNN revelan que facciones radicales dentro de Irán han cuestionado el acuerdo, pese a que amplios sectores consideran que perjudica a Teherán. Algunos de esos grupos han advertido que el país se convertiría en una "colonia de Estados Unidos" de firmarse.

El ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, confirmó en un comunicado que autorizó la celebración de un acuerdo con Estados Unidos, aunque expresó su desacuerdo con los términos del mismo. El contexto sigue siendo de extrema volatilidad, con múltiples actores buscando influir en el resultado de las negociaciones y con la población civil en el Líbano sufriendo las consecuencias directas de la renewed ofensiva militar





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