Crisis en Nvidia: Jensen Huang enfrenta acusaciones de infidelidad y caída accionaria

Jensen Huang enfrenta un escándalo de infidelidad con una ejecutiva de Nvidia que ha provocado una caída bursátil superior al 8% y demandas de accionistas.

La trayectoria impecable de Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, enfrenta uno de sus mayores desafíos profesionales y personales debido a acusaciones de una segunda relación extramatrimonial. Este escándalo ha desencadenado una volatilidad significativa en el mercado bursátil, con acciones que cayeron más de un 8% en operaciones posteriores al cierre de la sesión del miércoles. La situación ha derivado en la presentación de demandas por parte de accionistas que alegan ocultamiento de información relevante.

Segunda infidelidad con ejecutiva de Nvidia

Kimberly Powell, de 48 años, es la alta ejecutiva de Nvidia con la que Jensen Huang habría mantenido una segunda relación extramatrimonial. Powell lleva casi dos décadas trabajando en Nvidia, empresa a la que llegó en 2008 y donde ha ocupado puestos de creciente responsabilidad. La ejecutiva trabaja directamente bajo las órdenes de Huang y se especializa en impulsar el uso de la inteligencia artificial en el sector médico.

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Una fuente clave identificó un incidente específico ocurrido durante el mes de marzo, en el contexto de una conferencia de Nvidia en San José, California. Según testigos, Huang y Powell se encontraron en un hotel cercano al evento, donde una persona capturó imágenes de la pareja con su teléfono móvil. Los guardaespaldas del empresario intervendrían para retener a la persona involucrada y le ofrecerían firmar un acuerdo de confidencialidad para impedir la difusión de las imágenes captadas.

Impacto financiero y reacciones de accionistas

Las consecuencias corporativas del escándalo han sido inmediatas y severas, afectando la valoración de la compañía fundada en 1993. Desde que se hizo pública la primera infidelidad de Huang con Alice Huang, la empresa ha sufrido una depreciación considerable en su valor de mercado. La caída del miércoles superó el umbral del 8% en las operaciones posteriores al cierre de la Bolsa de Valores.

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Un grupo de accionistas ha iniciado acciones legales contra Nvidia y su fundador, acusándolos de haber ocultado información material que podría haber influido en sus decisiones de inversión. Estas demandas representan un riesgo legal directo para la gobernanza corporativa de la empresa, evidenciando la tensión entre la vida privada del líder máximo y las obligaciones de transparencia ante los inversionistas.

Conflictos internos y contexto histórico del fundador

La relación con Powell podría violar las normas internas de Nvidia, las cuales establecen explícitamente que los asuntos personales no deben interferir en el desempeño laboral. Esta no es la primera vez que un romance en el entorno ejecutivo pone en riesgo la posición de un alto directivo. Huang había reconocido previamente haber sido infiel a su esposa con Alice Huang, una empresaria china sospechosa de colaborar con los servicios de inteligencia de Pekín.

El primer escándalo implicaba fotos de ambos en Taiwán y mensajes intercambiados durante ferias tecnológicas en 2024, donde Alice Huang presumía de su cercanía con el magnate. La situación actual se agrava porque el despido de Huang no sería un proceso sencillo, dado que ha liderado la compañía durante 33 años y la ha transformado en un gigante de la inteligencia artificial.

Posibles desenlaces y apoyo político

Entre las opciones que se están evaluando internamente figura incluso la destitución de Huang como máximo responsable de la compañía. Sin embargo, hasta la fecha no se ha anunciado ninguna decisión oficial sobre su futuro inmediato en la dirección. La complejidad del caso radica en la importancia estratégica de Huang para la empresa y su posición en el mercado tecnológico global.

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A pesar de la tormenta interna, Huang ha contado con demostraciones de apoyo externo, incluyendo declaraciones públicas de respaldo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este apoyo político contrasta con la presión creciente de los accionistas y las autoridades que exigen cuentas sobre la gestión de riesgos y la ética corporativa en Nvidia. El desenlace final de este culebrón seguirá condicionando la percepción de los mercados y la estabilidad de la organización.