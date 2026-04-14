Crisis en las Hijas del Amor Misericordioso: Renuncias, abusos y el posible cierre de la institución

La asociación religiosa Hijas del Amor Misericordioso (HAM) se enfrenta a una crisis sin precedentes marcada por denuncias de abusos, renuncias de jóvenes y una investigación eclesiástica y judicial que podría llevar al cierre de la institución. El Vaticano evalúa el caso mientras las familias de las afectadas claman por justicia.

Las Hijas del Amor Misericordioso ( HAM ), una asociación de fieles que operaba en España, se encuentra en una profunda crisis marcada por renuncias, denuncias de abusos y una investigación eclesiástica y judicial. La situación ha escalado a tal punto que el Vaticano está considerando el cierre de la institución, siguiendo la recomendación del tribunal de la Rota.

En el último mes, cinco jóvenes han abandonado la casa en Los Molinos, en la sierra de Guadarrama, presentando su renuncia después de años de supuesta vida consagrada. Este hecho refleja un cambio significativo dentro de la asociación, que fue aprobada en 2007 por el cardenal Rouco Varela y que ha estado en el centro de la controversia. La intervención de la Iglesia católica se produjo tras denuncias de abusos de poder, conciencia y conductas sectarias. Paralelamente, la Fiscalía y la Policía Nacional, a través de su departamento especializado en sectas, también están investigando las actividades de este grupo, que tiene presencia en Madrid, Toledo y Sevilla.

El origen de la crisis se remonta a hace años, cuando más de 30 familiares y exmiembros denunciaron los abusos sufridos. La Archidiócesis de Madrid recibió las primeras denuncias, pero la situación llegó a un punto crítico recientemente. Tres de las jóvenes entregaron sus renuncias en el Arzobispado. Fuentes cercanas a la investigación explican que el Tribunal de la Rota encontró 'delicta graviora', delitos graves, que ahora son estudiados por la Santa Sede. Las jóvenes que se han retirado han dejado atrás los hábitos, buscando procesar lo vivido.

El relato de las familias, quienes han hablado con diversos medios y con el abogado que representa a una treintena de afectados, coincide en que el cambio en las HAM va más allá de lo superficial. Se describe un régimen de trabajo y oración extenuante, mala alimentación y problemas físicos y emocionales. Los familiares denuncian la anulación de la libertad de pensamiento y voluntad de las jóvenes, controladas por una figura central conocida como “Mami”.

El Tribunal de la Rota emitió un dictamen demoledor en julio, reclamando al Arzobispado de Madrid suspender la asociación por la gravedad de los presuntos abusos. Ante la magnitud de la crisis, la Archidiócesis intervino la comunidad, retirando temporalmente a María Milagrosa Pérez Caballero, conocida como Marimí, y prohibiendo la entrada de nuevas novicias.

La misión original de las HAM se centraba en fomentar una relación íntima con Cristo. El cardenal José Cobo nombró a Pilar Arroyo Carrasco como comisaria extraordinaria para reconducir la situación, revisando aspectos como la estructura de gobierno, formación, vida comunitaria y gestión económica. Las familias consideran insuficientes estas medidas y esperan que el Papa, tras haberle remitido una misiva, ponga fin a la asociación. Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía Nacional avanzan paralelamente. La plataforma de afectados de las HAM señala que la Iglesia enfrenta desafíos importantes, como el destino de sus miembros, la liquidación de bienes y la gestión de las vidas de quienes han construido su identidad alrededor de la fundadora.

Los estatutos del grupo fueron revisados y aprobados en 2024 por el cardenal José Cobo, con vistas a una futura constitución como Instituto de Vida Consagrada. La situación actual de las HAM es un reflejo de la crisis profunda que está sufriendo la institución, con implicaciones legales, eclesiásticas y personales para los involucrados.





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