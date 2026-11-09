Crisis en la Piscina Mundial 86: Filtraciones y Deficiencias Post-Obra

La instalación deportiva Mundial 86 cierra de nuevo por filtraciones tras una reforma de 12 millones. Usuarios denuncian deficiencias estructurales y falta de especialización de Vivendio Sostenibilidad Energética SL en el complejo del Retiro.

La instalación deportiva Mundial 86, ubicada en el Distrito de Retiro de Madrid, ha visto obligada a cerrar sus puertas nuevamente pocos meses después de su reapertura oficial. Esta interrupción se debe a graves problemas de filtraciones que han afectado a las piscinas olímpicas del centro, uno de los principales referentes de la natación en España. La institución reconoce que las deficiencias actuales son consecuencia directa de la ejecución de las obras de modernización, una intervención multimillonaria que recibió más de 12 millones de euros para actualizar las instalaciones.

Origen de las Filtraciones en el Complejo

La Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado oficial aclarando que el origen de los actuales fallos se encuentra en la forma en que se ejecutaron los trabajos de renovación. La administración autonómica asegura que la empresa adjudicataria del contrato ha procedido a reparar todas las deficiencias detectadas sin asumir coste adicional para las arcas públicas. Este enfoque busca restablecer la operatividad del recinto lo antes posible, aunque la confianza de los usuarios ha quedado comprometida por la recurrente naturaleza de los problemas.

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Denuncias de Usuarios y Deficiencias Técnicas

Los propios usuarios del centro han sido los primeros en alertar sobre esta situación, señalando que las instalaciones presentan múltiples fallos pese a la reciente remodelación. Un usuario habitual, que ha preferido mantener su anonimato, afirma haber conocido incidencias durante la ejecución de los trabajos a través de entrenadores y profesionales vinculados al centro. Según su testimonio, las dudas sobre la solución técnica elegida ya existían antes de que comenzara la reforma, sugiriendo un conocimiento previo de las vulnerabilidades del edificio.

El complejo cuenta con dos piscinas olímpicas, una cubierta dentro del edificio principal y otra protegida por una estructura de lona, además de la piscina de saltos de trampolín. Este último espacio había acumulado problemas de mantenimiento durante años, con cierres frecuentes y agua fría. Sin embargo, el estado de deterioro era importante antes de la intervención, con pérdidas de agua y desperfectos en la estructura de hormigón del vaso de la piscina cubierta.

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Inconsistencias en el Proyecto Constructivo

El contrato de la obra, accesible para este medio, confirma que la empresa constructora era conocedora de las deficiencias señaladas por los usuarios. En una modificación del proyecto autorizada en junio de 2025, la dirección facultativa reconoció que al retirar el revestimiento cerámico aparecieron irregularidades importantes en la capa de recrecido. Esta capa presentaba un grosor variable entre cuatro y siete centímetros y una composición inconsistente que se disgregaba al contacto.

El documento oficial también recoge la existencia de filtraciones activas en puntos singulares del vaso, como las boquillas, las ventanas y los pasos de instalaciones. Para solucionar estas deficiencias, el proyecto modificado incorporó un nuevo enfoscado completo y la impermeabilización del vaso, además de la renovación del revestimiento cerámico. No obstante, muchos profesionales cuestionan si esta medida superficial es suficiente para resolver los problemas estructurales de fondo, argumentando que la demolición y reconstrucción del vaso habrían sido una solución más robusta.

Polémica sobre la Empresa Adjudicataria

La empresa encargada de los trabajos, Vivendio Sostenibilidad Energética SL, ha sido objeto de críticas por parte de los profesionales del sector, quienes le atribuyen una falta de especialización en la construcción de piscinas de competición. Un testimonio relata que los trabajadores llegaron a preguntar si era necesario pintar las líneas de separación de los carriles de natación, lo que sugiere una desconexión con los estándares técnicos del deporte de alta competición. La adjudicación se realizó con la oferta económica más baja, priorizando el costo sobre la experiencia específica en este tipo de infraestructuras.

En su página web, la empresa destaca trabajos relevantes como la instalación térmica del Hospital General de Castellón, la rehabilitación de la Casa de la Juventud de Alcalá de Henares o las salas blancas del Hospital San Cecilio de Granada. Sin embargo, no hay rastro de actuaciones relacionadas con el mundo de la natación más allá de la de la Piscina Mundial 86. Esta falta de historial comprobado en proyectos similares ha generado escepticismo sobre la capacidad técnica de la empresa para garantizar la durabilidad de las reparaciones a largo plazo.