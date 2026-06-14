Crisis en la industria europea de componentes automotrices: inversiones congeladas frente al avance chino

La patronal europea de proveedores de automoción alerta de una grave crisis de rentabilidad que amenaza 350.000 empleos y el 23% del valor añadido industrial. Mientras China incrementa sus inversiones un 57%, Europa mantiene congeladas las suyas, reduciendo su participación en el creciente mercado de vehículos eléctricos.

La industria europea de componentes para automoción se encuentra en uno de los momentos más críticos de las últimas décadas, atrapada entre la presión sobre los márgenes, el aumento de los costes industriales y una competencia global cada vez más agresiva.

Los proveedores del Viejo Continente observan cómo su capacidad para invertir y crecer se desacelera precisamente cuando sus competidores chinos aceleran el paso. Según un informe de CLEPA, la asociación europea de proveedores de automoción, uno de cada cuatro fabricantes prevé cerrar 2026 con pérdidas, lo que refleja el deterioro progresivo de la rentabilidad de un sector que constituye la columna vertebral industrial de la movilidad europea, con 1,7 millones de empleos directos (más de 200.000 en España) y un volumen de negocio de 250.000 millones de euros (más de 41.000 en España).

Esta complicada coyuntura pone en peligro hasta el 23% del valor añadido europeo hasta 2030 y hasta 350.000 puestos de trabajo en Europa, según las previsiones de la patronal. Ya se han perdido alrededor de 125.000 empleos en los últimos años en Europa, mientras que España registró una inflexión en 2025 con un ligero retroceso de 3.000 puestos.

Las expectativas son cada vez más preocupantes: el 76% de los proveedores espera una rentabilidad inferior al 5%, considerado el mínimo necesario para sostener inversiones a largo plazo en innovación y capacidad productiva. Apenas unos meses antes, en otoño de 2025, ese porcentaje era del 70%.

Más alarmante es el aumento de compañías que anticipan números rojos: el 24% prevé rentabilidad negativa en 2026, frente al 15% de la encuesta anterior, lo que significa que uno de cada cuatro actores de la cadena de suministro europea se prepara para operar con márgenes negativos. Ante esta situación, muchas empresas han optado por una estrategia de supervivencia.

El 73% ha reestructurado significativamente sus carteras de productos, abandonando referencias de bajo valor añadido para concentrar recursos en tecnologías ligadas a la electrificación, el software y la digitalización. Paralelamente, el 40% ha incrementado su participación en sectores ajenos al automóvil, como la defensa, la industria energética o mercados tecnológicos adyacentes. Esta diversificación se ha convertido en una herramienta para preservar empleo, conocimiento y capacidad industrial mientras el mercado recupera estabilidad.

"Los proveedores del sector automovilístico en Europa se enfrentan a una crisis de rentabilidad que exige medidas inmediatas y pragmáticas", advierte Benjamin Krieger, secretario general de CLEPA. Esta apertura hacia nuevos mercados debe entenderse como una medida temporal para proteger la base industrial europea y no como un abandono del negocio automovilístico.

De forma paralela, los fabricantes de componentes esperan el rápido despliegue del escudo protector diseñado por la Comisión Europea mediante la Industrial Accelerator Act, una norma que exige un 75% de piezas europeas para que los vehículos logren el nivel máximo de ayudas públicas. Más allá de la crisis coyuntural, los datos revelan un desafío de fondo mucho más preocupante: la creciente diferencia inversora entre Europa y China.

Según datos de Oxford Economics, los proveedores europeos mantuvieron prácticamente congeladas sus inversiones en fábricas, maquinaria y tecnología entre 2021 y 2026, con un gasto anual situado entre 42.000 y 43.000 millones de dólares. China siguió una trayectoria completamente opuesta, incrementando sus inversiones un 57% hasta alcanzar los 115.000 millones de dólares en 2026.

La divergencia también se refleja en los ingresos: mientras el mercado europeo de proveedores creció un 23%, el chino avanzó un 35%, superando el billón de dólares de facturación y alcanzando un tamaño 2,5 veces superior al europeo. La diferencia resulta aún más evidente al comparar inversión y ventas. En la Unión Europea, la inversión pasó de representar alrededor del 12% de los ingresos en 2021 a cerca del 10% en 2026.

En China ocurrió lo contrario: aumentó del 9% al 11%, superando por primera vez los niveles europeos. Las consecuencias ya se dejan sentir en las previsiones de producción de vehículos eléctricos de batería fabricados en Europa. Si hace apenas un año se estimaba una producción superior a 10,3 millones de unidades en 2032, las previsiones actuales la sitúan en torno a los 8,2 millones, lo que evidencia el impacto de la falta de inversión y la creciente competitividad china





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