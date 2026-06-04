Crisis en la cúpula de la Guardia Civil por reuniones no declaradas entre Mercedes González y Leire Díez

El Ministerio del Interior defiende la honestidad de la directora de la Guardia Civil tras revelarse encuentros secretos con Leire Díez que habían sido negados previamente por el ministro Grande-Marlaska.

El panorama político español se encuentra nuevamente sacudido por una serie de revelaciones que ponen en tela de juicio la transparencia de las altas esferas de seguridad del Estado.

El sumario de una investigación reciente ha sacado a la luz datos inquietantes sobre la relación entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez, una exmilitante socialista. Según los informes detallados por la Unidad Central Operativa (UCO), González habría mantenido al menos tres reuniones con Díez, una afirmación que choca frontalmente con las versiones proporcionadas anteriormente por las autoridades competentes.

Estas reuniones, que habrían tenido lugar entre septiembre de 2024 y abril de 2025, sugieren una cercanía que no fue admitida en su momento, generando un clima de incertidumbre sobre la veracidad de los comunicados oficiales emitidos por el Ministerio del Interior. La controversia se intensifica al analizar la postura del ministro Fernando Grande-Marlaska, quien ha sido uno de los defensores más férreos de la directora de la Guardia Civil.

En declaraciones previas, el ministro había negado categóricamente cualquier tipo de encuentro entre ambas mujeres, asegurando que no se había producido conversación alguna. Sin embargo, la evidencia digital ha desmentido estas afirmaciones. Tras la intervención del teléfono móvil de Leire Díez, se recuperaron mensajes que hacían referencia directa a dichos encuentros.

Ante la evidencia, el relato desde la Moncloa ha tenido que pivotar, matizando que lo que se negaba inicialmente era la realización de estas citas en el despacho oficial de la directora. Ahora, el Gobierno sostiene que se trató de reuniones de carácter personal, en las cuales Díez habría expuesto sus teorías sobre una supuesta conspiración contra el Ejecutivo, ideas que, según la versión oficial, González no habría considerado verosímiles ni habrían tenido impacto en su gestión profesional.

Uno de los puntos más críticos de este caso es la presunta solicitud de Díez para iniciar una investigación interna contra la propia UCO. Según el sumario, en uno de esos encuentros clandestinos, la fontanera habría pedido que se persiguiera a los agentes de la Unidad Central Operativa debido a una serie de filtraciones de información.

Esta petición habría culminado en la activación de una investigación en mayo de 2025, lo que plantea serios interrogantes sobre si se utilizaron los mecanismos de control interno del cuerpo para castigar o amedrentar a agentes que estaban realizando su trabajo de inteligencia. La gravedad de estas acusaciones se ve reforzada por el testimonio de un general, quien asegura que la cúpula de la Guardia Civil fue advertida oportunamente sobre la influencia que Leire Díez ejercía sobre la directora general, sugiriendo que existía un control indebido sobre la máxima autoridad del cuerpo.

A pesar de la gravedad de los hechos y de las contradicciones evidentes, Fernando Grande-Marlaska ha mantenido su apoyo incondicional a Mercedes González. Durante su reciente visita a Luxemburgo para asistir al consejo de ministros de Interior de la Unión Europea, el ministro reiteró su confianza en la integridad de la directora, describiendo su conducta como un ejemplo de plena honestidad.

Marlaska ha insistido en que no tenía conocimiento de las reuniones en el momento de negarlas y que, de haberlo sabido, no las habría tolerado. Esta insistencia en la honestidad de la funcionaria, frente a los datos aportados por la UCO, crea una fractura narrativa entre la realidad procesal del sumario y la defensa política del Gobierno.

El caso no solo afecta la imagen de la directora, sino que pone en duda la capacidad de supervisión del Ministerio del Interior y la independencia de los órganos de seguridad del Estado frente a influencias externas y personales





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