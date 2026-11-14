Crisis en la aviación estadounidense por fallo en fibra óptica y cancelaciones masivas

El error de instalación de fibra óptica en EE.UU. paralizó la aviación. Miles de vuelos cancelados y retrasados afectan a pasajeros en aeropuertos clave como Chicago y Nueva York.

Una interrupción masiva del tráfico aéreo en Estados Unidos sacudió al sistema de transporte el viernes y continuó generando caos el sábado. La sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas provocó la suspensión total de despegues durante cuatro horas en la víspera, una medida aplicada solo tres veces en este siglo. Esta anomalía técnica se sigue extendiendo hoy, afectando a miles de pasajeros en todo el país con un impacto sin precedentes en la operación logística nacional.

Origen técnico de la falla crítica

El problema se originó específicamente cuando una contratista de la compañía L3Harris realizaba un mantenimiento de rutina para actualizar la infraestructura. Las autoridades están analizando si la causa fue un error humano, un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si se instaló un rúter defectuoso. L3Harris, el principal proveedor del sistema de control de tráfico aéreo de EE.UU., declaró que colabora en la investigación y que ha estado modernizando la infraestructura en estrecha coordinación con la FAA.

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Sin embargo, la incertidumbre sobre la naturaleza exacta del fallo ha generado tensiones políticas y operativas. Sean Duffy afirmó este sábado que no cree en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Por su parte, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, descartó que el problema esté relacionado con un nuevo sistema de inteligencia artificial que la FAA ha implementado en los últimos meses para ayudar a gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo.

Impacto operacional y cifras récord

Las consecuencias inmediatas de esta falla fueron devastadoras para la logística aérea. Más de 5.500 vuelos fueron cancelados y 6.900 se encontraron retrasados hasta las 17:30 hora local (22:30 GMT), según los datos del sitio de rastreo FlightAware. La FAA predijo inicialmente hasta 5.000 cancelaciones de los 41.000 vuelos programados para este sábado, cifra que fue superada por la tarde. Unos 12.000 vuelos no despegaron en la víspera en medio de la suspensión, entre ellos 9.000 rutas comerciales.

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Los aeropuertos más afectados están en Chicago (O'Hare), Atlanta (Hartsfield-Jackson), Nueva York (John F. Kennedy y La Guardia) y Boston (Logan). En Nueva York, uno de los puntos más críticos, las autoridades han repartido mantas, fórmula de alimento para bebés y otros suministros esenciales a los viajeros varados. Aerolíneas como American Airlines, United y Delta han eliminado los cargos y flexibilizado las opciones para cambios o cancelaciones.

Reacciones políticas y demanda de responsabilidades

La crisis ha desatado un feroz debate político antes de las próximas elecciones. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, alertó que pronto se incrementarán los viajes por las festividades de Acción de Gracias y Navidad, y reclamó la dimisión de Duffy o su destitución por parte de Donald Trump. Hochul acusó a Duffy de estar más centrado en protagonizar su propio programa televisivo que en abordar la crisis en su agencia e instó al Congreso a investigar lo sucedido.

El Departamento de Transporte ha pedido al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea. Sean Duffy aseguró a la prensa que el presidente Donald Trump está dispuesto a trabajar en el asunto con los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero. Según una fuente de la Casa Blanca, Trump está recibiendo informes continuos sobre la situación, pero de momento no se ha pronunciado sobre el tema pese a llevar toda la jornada publicando mensajes en su red social.

Recuperación operativa prevista

A pesar del desastre logístico, las autoridades esperan una normalización gradual del servicio. El administrador de la FAA, Bryan Bedford, confió en recuperar plenamente las operaciones para el día domingo. No obstante, la confianza de los consumidores y la estabilidad del sector dependen de la transparencia en la investigación sobre el fallo de L3Harris y la implementación correcta de las futuras actualizaciones tecnológicas.