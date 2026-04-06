Crisis en Indra: Lucha de Poderes y Futuro Incierto tras la Dimisión del Presidente

El nombramiento de Ángel Simón como presidente de Indra desencadena una profunda crisis de gobernanza. La resistencia de los accionistas y consejeros independientes, junto con las injerencias políticas, ponen en riesgo la estabilidad de la empresa y su estrategia a largo plazo. La salida del presidente Ángel Escribano y las tensiones entre la Sepi y los accionistas principales complican aún más el panorama.

Avanzaba ya la madrugada del Jueves Santo cuando hubo una llamada gubernamental dirigida al consejero delegado de Indra , José Vicente de los Mozos. La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( Sepi ), Belén Gualda, solicitaba su apoyo para evitar la reducción de poderes y sueldo del nuevo presidente de Indra , Ángel Simón , designado por Moncloa para liderar esta empresa estratégica.

Sin embargo, De los Mozos se negó a ceder poderes al candidato propuesto por Moncloa, manteniendo una postura alineada con los segundos accionistas de Indra, los hermanos Escribano, y los consejeros independientes. Como resultado, Simón, por el momento, se encuentra con escaso poder, prácticamente limitado a funciones simbólicas dentro de la empresa, según fuentes cercanas al consejo de administración. Gualda, para asegurar el nombramiento antes de la apertura de los mercados, tuvo que aceptar la situación, aunque logró frenar el aumento de sueldo del 50% previsto para De los Mozos. El bando gubernamental espera que Simón, en el futuro, pueda asumir más poder, como lo hizo su predecesor Marc Murtra, pero la resistencia del bando contrario, mayoritario por ahora, dificulta esta posibilidad. Esta situación fue el clímax de una convulsa reunión del consejo de administración que culminó con la renuncia sorpresiva del presidente saliente, Ángel Escribano. La ministra de Defensa, Margarita Robles, quien es un cliente importante de Escribano e Indra, había expresado su malestar por la estrategia de Escribano de impulsar el crecimiento de ambas empresas a través de contratos públicos, sin considerar al resto de la industria militar española. \La presión se intensificó con la alianza de Moncloa con los rivales de los Escribano, los hermanos vascos Aperribay del grupo Sapa, quienes poseían el 35% del capital de Indra. Ángel Escribano tomó la decisión de renunciar el miércoles santo, forzando a muchos consejeros a conectarse online. Además, se enteraron por una publicación de La Vanguardia que Moncloa deseaba designar a Ángel Simón, ex consejero delegado de Criteria Caixa, lo que exacerbó el malestar entre los consejeros independientes. Gualda intentó aclarar que la candidatura de Simón no provenía de la Sepi, sino de Moncloa, pero la irritación continuó en aumento. La presidenta de la Comisión de Nombramientos, la auditora Virgina Arce, se negó a aprobar el nombramiento de Simón sin cumplir los procedimientos establecidos. Los consejeros de la Sepi y Sapa exigieron agilidad en el proceso y el propio Simón, despedido de la Caixa el año anterior, tuvo que someterse a una humillante entrevista ante el consejo de Indra. Simón busca una gobernanza normalizada y propone crecimiento y la consolidación de contratos, pero no logró ningún voto favorable por parte de los consejeros independientes. Moncloa evitó proponer a Simón como presidente ejecutivo, pero sí intentó concederle poderes estratégicos. Solo logró que dos consejeros, Javier Escribano y Pablo Jiménez de Parga, evitaran el bloqueo, ya que ambos, con un 14% y 5% de capital respectivamente, no deseaban desestabilizar la empresa y afectar el valor de sus acciones. \La Sepi, con el objetivo de calmar la situación y atraer a los inversores, considera retomar la fusión con la empresa familiar de los Escribano, una condición que se cumple tras la salida del presidente de Indra, copropietario de esta sociedad junto a su hermano Javier. El futuro de Indra es incierto. De los Mozos está dispuesto a permanecer en una carrera de resistencia. Si mantiene los poderes ejecutivos y el PP llega al Gobierno, podría convertirse en el nuevo presidente, dado su buena relación con Alberto Núñez Feijóo, aunque se enfrenta a la creciente oposición de la presidenta de la Sepi. En cuanto a los Escribano, no garantizan mantener su participación del 14% en Indra. Ángel, visiblemente molesto, apenas se despidió del consejo. Moncloa le obligó a dimitir, otorgándole una indemnización de 19.000 euros tras un año de gestión en el que Indra experimentó una revalorización bursátil significativa. Gualda gestionó la exención del preaviso de tres meses para evitar que Escribano tuviera que indemnizar a Indra, pero la relación entre los hermanos y la Sepi se ha roto





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