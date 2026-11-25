El informe del International Crisis Group analiza la lucha contra más de 200 pandillas en Haití. Detalla el papel de la PNH, las FAd'H y contratistas privados como Vectus Global.

Un informe detallado publicado el 17 de noviembre por el International Crisis Group revela la compleja dinámica de seguridad en Haití. El país caribeño enfrenta una espiral de violencia que ha dejado un saldo de más de 20.000 personas asesinadas al menos en los últimos cinco años. La inestabilidad ha permitido que más de 200 pandillas controlen gran parte del territorio, incluyendo el 70% de Puerto Príncipe, la capital.

La Policía Nacional de Haití enfrenta corrupción

La Policía Nacional de Haití (PNH) es la fuerza principal que lleva más años intentando frenar el avance del crimen organizado. Creada en 1995, la institución buscaba reemplazar a las fuerzas armadas tras un oscuro período de casi 30 años de dictaduras.

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Los dictadores François Duvalier gobernaron entre 1957 y 1971. Jean-Claude Duvalier continuó con el régimen desde 1971 hasta 1986. Durante este tiempo, las fuerzas armadas cometieron abusos a los derechos humanos. La PNH fue establecida para evitar la repetición de esas atrocidades históricas.

El informe señala que la sofisticación y el crecimiento de las pandillas han superado a la policía. Sin embargo, en el último año la PNH ha logrado recuperar pequeñas zonas estratégicas. Este avance requiere una coordinación más estrecha con otras instituciones de seguridad. Aunque hay victorias tácticas, las condiciones en el terreno no son seguras para que los desplazados regresen a sus hogares.

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La eficacia de la PNH se ve debilitada por luchas de poder y corrupción arraigada. Muchos agentes han abandonado la institución por mejores salarios. Según el reporte, muchos agentes se han ido a Estados Unidos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) del gobierno de Joe Biden. La injerencia política en los nombramientos y la falta de experiencia en policía comunitaria obstaculizan los avances.

Reconstrucción de las Fuerzas Armadas de Haití

En Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAd'H) no han tenido un rol protagónico tradicional contra el crimen organizado. Tras el fin de las dictaduras de los Duvalier, restituir el ejército ha sido un proceso complejo y lento. Hasta hace poco, las fuerzas armadas existían solo sobre el papel.

La oficina del primer ministro creó a principios de 2025 un grupo de trabajo ante la presión para actuar con rapidez. Este grupo está integrado principalmente por personal de una empresa militar privada extranjera. Han logrado cierto éxito en hacer retroceder a las pandillas, pero carecen de transparencia.

Los gobiernos posteriores han intentado rearmar y fortalecer las fuerzas armadas durante varios años. Según un marco elaborado por las autoridades haitianas y la ONU, se espera que las FAd'H cuenten con 3.000 soldados entrenados para principios de 2027. El objetivo a largo plazo es llegar a 12.000 efectivos.

Las fuerzas armadas han comenzado este año a tener un rol más activo en los operativos contra las pandillas. El objetivo principal es recuperar el territorio controlado por los grupos criminales. Esta nueva estrategia busca complementar los esfuerzos de la policía nacional en un entorno cada vez más hostil.

Mercenarios y seguridad privada en Haití

En 2025, el gobierno transitorio de Haití confirmó que recurrió a fuerzas privadas para apoyar el combate contra las pandillas. Este movimiento representa un cambio significativo en la política de seguridad del país. La dependencia de actores externos refleja la incapacidad de las instituciones locales para manejar la crisis por sí solas.

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Uno de los acuerdos clave fue con Vectus Global. Esta empresa está dirigida por Erik Prince, exdirector ejecutivo de Blackwater. Blackwater fue una empresa de servicios militares privados ampliamente conocida por su controversia internacional.

La presencia de contratistas privados ha cambiado la dinámica de los enfrentamientos. Casas enteras y negocios fueron destruidos durante los enfrentamientos. Las pandillas invadieron el barrio de Solino a finales de 2024. La intervención de fuerzas como Vectus Global busca detener esta expansión territorial.

Impacto en la población y perspectivas futuras

La situación en Puerto Príncipe ha creado una crisis humanitaria severa. En noviembre se sumaron soldados salvadoreños enviados por el presidente Nayib Bukele a las fuerzas que ya operaban en territorio haitiano. Esta alianza internacional busca fortalecer la capacidad de contención de las pandillas.

A pesar de los esfuerzos coordinados, la violencia continua afecta a toda la población. El barrio de Tabarre también ha visto presencia de bandas delictivas. Un agente de la policía haitiana registra a un hombre en este barrio el 23 de noviembre de 2026. Estas acciones son comunes en zonas antes controladas por criminales.

El informe destaca que la falta de seguridad tangible impide la estabilidad social. Quienes fueron desplazados por la violencia no pueden regresar a sus hogares. La recuperación de Haití dependerá de la capacidad de estas fuerzas mixtas para mantener el orden a largo plazo. La transparencia y la rendición de cuentas de los contratistas privados son factores críticos para el éxito de esta estrategia.