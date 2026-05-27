Crisis en el Estrecho de Ormuz: Trump reunirá a su gabinete mientras Irán, Israel y Corea del Sur aumentan las tensiones

El presidente Trump convoca una reunión de emergencia para evaluar la guerra con Irán, en medio del alto el fuego tensionado por represalias de la Guardia Revolucionaria, ataques israelíes mortales en Líbano y la imputación de Irán por Corea del Sur en un ataque marítimo. El tránsito por el estrecho de Ormuz sigue restringido y el Pentágono sufre recortes operativos.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, anunció que liderará este miércoles una reunión de su gabinete para abordar la creciente presión internacional y los esfuerzos destinados a resolver el conflicto con Irán .

La situación se desarrolla en un contexto de tensión militar constante, donde las amenazas de represalias por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ponen a prueba el precario alto el fuego vigente. Mientras tanto, los ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano han causado al menos 31 muertos, convirtiendo este bombardeo en uno de los más letales desde la entrada en vigor del cese de hostilidades en abril.

Israel ha ampliado significativamente sus operaciones terrestres, adentrándose más allá de su zona de seguridad autoproclamada, lo que eleva el riesgo de una escalada regional. Paralelamente, Corea del Sur ha decidido convocar al embajador iraní en Seúl para protestar formalmente por la presunta implicación de Teherán en la explosión de un buque vinculado a Seúl en el estratégico estrecho de Ormuz a principios de mayo.

Según reveló el viceministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Park Yoon-joo, el análisis de los restos del proyectil apunta a que el barco, con bandera panameña y 24 tripulantes a bordo, fue alcanzado por dos misiles antibuque de la serie Noor de fabricación iraní, de los cuales solo uno detonó. Irán, que ya negó cualquier participación a través de su embajada en Corea del Sur, aún no ha respondido a estas nuevas conclusiones.

El tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz permanece severamente restringido, pese a que la CGRI afirmó que 25 buques lograron pasar en 24 horas bajo su autorización y protección. Sin embargo, empresas de inteligencia marítima como Windward y S&P Global señalan que el número real de travesías es muy limitado, con solo doce buques registrados el 26 de mayo, y que la interferencia de señales AIS es generalizada, lo que dificulta el seguimiento.

Un alto funcionario iraní, Ali Bagheri, confirmó que Irán y Estados Unidos aún no han sellado un acuerdo para desbloquear la vía y que las negociaciones con Omán buscan establecer un nuevo procedimiento de tránsito. Por su parte, el Pentágono enfrenta serias dificultades financieras que afectan su capacidad de entrenamiento y mantenimiento en medio de las operaciones continuas contra Irán, lo que ha llevado a la cúpula militar a presionar al Congreso para obtener fondos adicionales





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