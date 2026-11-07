Crisis en Ceuta: Campamentos y falta de calendario tras la invasión de julio

Un mes después de la invasión de Ceuta por 100.000 personas, los campamentos siguen en pie sin fecha de desmontaje. El gobierno promete normalidad pero carece de plan concreto, mientras la ciudad reclama respuestas urgentes ante la situación persistente.

Un mes después de la invasión masiva, la ciudad autónoma de Ceuta permanece con campamentos habilitados temporalmente por el Estado, muchos de ellos en carpas, sin un calendario claro para su desmontaje. El pasado 30 y 31 de julio, más de 100.000 personas invadieron la ciudad, una cifra equivalente a que Madrid recibiera a cuatro millones de inmigrantes ilegales en pocas horas, desafiando la soberanía territorial española.

Respuestas oficiales sin plazos concretos

El gobierno central se comprometió a volcar todos los recursos estatales para recuperar la normalidad urgente, afirmando que el Estado está presente. Sin embargo, Iñigo Salvador, encargado del mando único de la crisis casi un mes después de los hechos, asegura que decir que Ceuta no avanza hacia la normalidad es una falacia, aunque reconoce que algunos campamentos comenzarán a desmontarse en los próximos días sin proporcionar fechas específicas. La ciudad lleva semanas reclamando un calendario preciso y se queja de no haber recibido información tangible sobre el proceso de retorno.

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Estrategia de retornos y obstáculos legales

Parece que la estrategia predominante es que los invasores se aburran en la península, algo que el gobierno prometió no permitir. El decreto para agilizar las devoluciones no ha llegado, ya que el ejecutivo lo retiró del Consejo de Ministros a finales de septiembre debido a dudas jurídicas y presiones políticas. Mientras tanto, los campamentos continúan en pie y las operaciones se limitan a retornos voluntarios, dejando a miles de personas en las calles y en instalaciones precarias sin una solución definitiva a la vista.

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Críticas políticas y contexto electoral

A veintidós días de las elecciones del 29 de noviembre, la situación no parece incomodar a Pedro Sánchez, quien ha relanzado su campaña con un nuevo lema. Las críticas se centran en la respuesta del gobierno frente a otros casos, como la gestión de la DANA por parte de Javier Fernández Fernández, y la ausencia prolongada del presidente en la zona. Se cuestiona la vara de medir aplicada, dado que Sánchez permaneció en La Mareta durante más de tres semanas mientras la ciudad era invadida por un país que niega la soberanía española.

Situación actual y responsabilidades internacionales

La crisis no es un episodio del pasado, sino una realidad actual con centenares de personas en situación irregular. El gobierno no ha aclarado si ha pedido explicaciones a Rabat, a pesar de que la policía ha identificado a dos altos mandos marroquíes en la zona desde donde partió el asalto. La inacción y la falta de un plan concreto generan incertidumbre, mientras la ciudad sigue reclamando acciones firmes y concretas que restauren la normalidad y la seguridad en un contexto de tensión diplomática y humana.