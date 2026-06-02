Crisis educativa en Valencia: Huelga docente y conflicto por violencia policial

Los docentes de la Comunitat Valenciana mantienen su huelga tras 17 días de protestas, marcadas por la agresión a una profesora jubilada y la dura respuesta del presidente Juanfran Pérez Llorca.

La situación en la Comunitat Valencia na ha alcanzado un punto de máxima tensión debido a la prolongada huelga del sector docente, que ya se extiende por diecisiete días consecutivos.

El núcleo del conflicto ha trascendido las reivindicaciones laborales para convertirse en un escándalo político y social tras la difusión de imágenes que muestran la agresión de un agente de la policía antidisturbios hacia una profesora jubilada de sesenta y ocho años durante una de las manifestaciones. Este incidente, capturado en vídeo, muestra el momento exacto en que la mujer es empujada y cae al suelo, lo que ha provocado una ola de indignación no solo entre el colectivo educativo, sino también entre diversos sectores sociales que denuncian la desproporción del uso de la fuerza pública contra ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta.

La gravedad de los hechos ha llevado a que varios socios del Gobierno central exijan la comparecencia inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que rinda cuentas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el territorio valenciano. Frente a este escenario de conflictividad, la respuesta del presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sido recibida con asombro y rechazo por parte de los sindicatos y los manifestantes.

En lugar de mediar en el conflicto o condenar la violencia policial, el mandatario regional ha optado por lanzar una ofensiva verbal contra los docentes, acusándolos de crispar el ambiente y de intentar tensionar la convivencia social incluso después de haber sido víctimas de agresiones. Pérez Llorca ha cuestionado abiertamente la veracidad de los testimonios de los manifestantes, poniendo en duda la versión de los hechos a pesar de la existencia de pruebas audiovisuales contundentes.

En sus declaraciones a la prensa, el presidente ha intentado equiparar las reivindicaciones legítimas de los profesores con actos de violencia, afirmando que condena cualquier hecho violento independientemente de quién lo cometa, pero sugiriendo que las acciones de los docentes proyectan una imagen negativa del profesorado que no sería merecida. Además de los ataques directos a los huelguistas, el presidente ha centrado sus críticas en el impacto que la huelga tiene sobre el alumnado.

Según Pérez Llorca, es intolerable que los niños permanezcan en los patios de las escuelas mientras los profesores se niegan a atenderlos en las aulas, calificando la medida de desproporcionada. Esta retórica se ha extendido hacia los sindicatos, a quienes ha tildado explícitamente de chantajistas, acusándolos de bloquear cualquier posibilidad de acuerdo y, en algunos casos, de alentar comportamientos vandálicos.

Un episodio que ha exacerbado la rabia del colectivo docente fue el intento de invisibilización ocurrido durante un acto oficial con la reina Sofía; en dicha ocasión, el equipo de comunicación de la presidencia habría eliminado de una fotografía oficial a un grupo de profesores que se encontraba protestando, un gesto interpretado como un intento deliberado de ocultar la realidad del malestar social y la lucha por una educación pública de calidad. A pesar de la presión política y los ataques personales, la determinación de los docentes permanece intacta.

Un grupo de aproximadamente doscientas personas ha decidido establecer un campamento indefinido en la plaza de la Virgen, en el corazón de Valencia, transformando el espacio en un símbolo de resistencia. Los huelguistas denuncian que su lucha no es solo por mejoras salariales o condiciones laborales, sino por la supervivencia de un sistema educativo público que consideran desmantelado.

El esfuerzo económico que supone para muchos de ellos mantener la huelga durante más de dos semanas refleja la profundidad de su descontento. Mientras el gobierno regional insiste en una narrativa de coacción y desorden, los maestros y profesoras insisten en que solo detendrán sus movilizaciones cuando se reconozcan sus derechos y se garantice la inversión necesaria en las aulas, manteniendo la esperanza de que la presión social obligue a un cambio de actitud en la administración pública





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