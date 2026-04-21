Crisis diplomática entre Brasil y EE. UU. por posible expulsión de agentes tras conflicto migratorio

El gobierno de Lula da Silva contempla expulsar agentes estadounidenses en respuesta a la exigencia de Washington de retirar a un agregado de seguridad brasileño, elevando la tensión por el caso del exdirector de Abin, Alexandre Ramagem.

La administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha iniciado un análisis exhaustivo sobre la posible expulsión de agentes estadounidenses que operan actualmente en territorio brasileño. Esta decisión surge como una respuesta directa a la reciente solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de retirar al agregado de seguridad brasileño, Marcelo Ivo de Carvalho, quien desempeñaba funciones de enlace en Miami.

La tensión diplomática escaló rápidamente luego de que el Departamento de Estado estadounidense alegara que el funcionario brasileño manipuló el sistema migratorio para llevar a cabo actividades relacionadas con la detención de Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), quien se encuentra prófugo de la justicia brasileña tras ser condenado por intentar perpetrar un golpe de Estado en complicidad con el expresidente Jair Bolsonaro. La reacción de Brasilia no se ha hecho esperar, y las altas esferas del gobierno brasileño han calificado la medida estadounidense como una intromisión injustificada que requiere una respuesta proporcional basada en la reciprocidad diplomática. Desde la perspectiva del Gobierno estadounidense, la justificación oficial, difundida a través de las redes sociales por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, sostiene que ningún funcionario extranjero tiene la prerrogativa de utilizar los mecanismos migratorios de Estados Unidos para eludir procesos formales de extradición o para extender persecuciones de carácter político dentro de sus fronteras. Sin embargo, el ejecutivo brasileño ha manifestado su profunda molestia ante la falta de canales diplomáticos tradicionales, denunciando que la comunicación fue realizada de manera pública y sumaria antes de proporcionar los detalles técnicos o legales que sustenten tal expulsión. El memorando de cooperación policial vigente entre ambas naciones, que habitualmente facilita el trabajo conjunto entre delegados de la Policía Federal y autoridades norteamericanas, se encuentra ahora en una situación crítica que podría comprometer la colaboración en materia de seguridad regional a largo plazo. El propio presidente Lula da Silva ha adoptado una postura firme al respecto, declarando desde Hannover, Alemania, que si se confirma un abuso por parte de las autoridades estadounidenses contra el representante brasileño, el Estado aplicará el principio de reciprocidad sin excepciones. Este principio, fundamental en el derecho internacional, dicta que las acciones hostiles o unilaterales de un Estado contra otro deben ser respondidas con medidas de igual magnitud y naturaleza. Mientras tanto, el caso de Alexandre Ramagem sigue siendo el eje central del conflicto; su breve detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. ha puesto de manifiesto las profundas fracturas políticas y las diferencias de interpretación legal entre Washington y Brasilia respecto a la soberanía, la persecución penal de actores involucrados en intentos de desestabilización democrática y el uso ético de los tratados de cooperación judicial. El futuro de los agentes estadounidenses destinados en Brasil pende de un hilo mientras las cancillerías intentan evitar una crisis mayor que podría enfriar las relaciones bilaterales en un momento regional sumamente complejo





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