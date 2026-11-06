Crisis de vivienda y precariedad laboral detonan la huelga general en Cataluña

La huelga general en Cataluña reúne a más de 100 comités vinculados a la crisis de vivienda y la precariedad laboral, con sedes en la Universidad de Barcelona.

La huelga general convocada en Cataluña para el miércoles 11 de noviembre ha movilizado a una amplia coalición de sectores sociales y laborales, estructurándose a través de más de 100 comités registrados en la Casa de la Huelga. Este espacio central, ubicado en el interior de la Universidad de Barcelona, ha servido como núcleo organizativo para coordinar las demandas que vinculan directamente la crisis de acceso a la vivienda con la precariedad laboral predominante en la región.

El detonante principal de esta movilización masiva responde a los trágicos acontecimientos de septiembre, marcados por el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen en Madrid, así como el suicidio de Olga en Barcelona. Estos casos exacerbados por la negativa del Congreso a aprobar dos decretos de vivienda de urgencia, que finalmente fueron tramitados por la Diputación Permanente, han generaron una indignación social generalizada que derivó en acampadas en diversas plazas públicas.

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Organización centralizada en la Universidad de Barcelona

La Casa de la Huelga, instalada en el histórico edificio de la Universidad de Barcelona en la plaza Universitat, lleva activa durante 19 días sirviendo como punto de encuentro para diversos colectivos. Desde esta sede se ha logrado centralizar la distribución de material informativo, facilitando la comunicación con los comités dispersos por toda el área metropolitana de Barcelona y el resto de Cataluña, lo que ha optimizado la logística de la protesta.

Durante la jornada de organización, el espacio ha albergado sesiones de trabajo del comité de atención primaria sanitaria, grupos de la Crida LGTBI y representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona. Además, se han desarrollado actividades de comunicación directa, charlas de la Federación de Vecinos de Barcelona y encuentros con estudiantes interesades en crear asambleas infantiles, evidenciando la transversalidad del movimiento.

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Impacto de la vivienda en la salud y educación

Los sectores educativos y sanitarios han destacado que la falta de acceso a un alojamiento digno agrava significativamente la precariedad entre el alumnado y deteriora la salud pública. Los docentes reportan dificultades para impartir clases cuando los estudiantes carecen de hogar, mientras que los profesionales de la salud observan un aumento en tasas de ansiedad, insomnio y depresión vinculadas directamente a la inseguridad habitacional.

Los trabajadores del sistema de salud no son ajenos a esta crisis, pues muchos se ven obligados a realizar dobles turnos para cubrir sus necesidades básicas, lo que impacta negativamente en la calidad de la atención a los pacientes. Esta situación ha motivado la adhesión de más de 100 profesionales de categorías diversas, incluyendo al personal de atención primaria, a los comités de huelga para exigir mejoras estructurales.

Respuestas institucionales y próximos pasos

A pesar de las tensiones laborales, existe una relación de colaboración con la rectoría de la Universidad de Barcelona para mantener el uso de las instalaciones, asegurando que las negociaciones para el uso de espacios mayores se resuelven de forma cordial. Los sindicatos continúan trabajando en una mesa de negociación constante, buscando consolidar las demandas comunes.

Las próximas acciones están siendo definidas por los distintos comités que emergen de la Casa de la Huelga, con el objetivo de mantener la presión social. La coordinación entre entidades como La Capçalera, el Colegio Oficial de Enfermeras de Barcelona y Metges de Catalunya, entre otras firmas, busca asegurar que la crisis habitacional y laboral permanezcan en la agenda política prioritaria del gobierno regional y nacional.